Caravana hacia Estados Unidos: miles de migrantes abandonaron la ciudad mexicana de Tapachula

Miles de migrantes partieron este domingo de la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, en una caravana que se dirige hacia Estados Unidos, a pocas horas de Nochebuena y Navidad. La mayoría de los extranjeros que se movilizan en este grupo son familias con bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Luis Rey García Villagrán, defensor de derechos humanos de Dignificación Humana, dijo a El Universal de México que la política de puertas cerradas de las instituciones migratorias y de refugiados mexicanas ha llevado a que los indocumentados caminen hacia Estados Unidos. Esto pese a la crisis que se registra en diferentes puntos a lo largo de la frontera.

“Hay un tapón y un nudo humano que está reflejado en este grupo de personas. Le decimos al estado mexicano que no nos deja otra opción que caminar hasta que el Instituto Nacional de Migración otorgue los permisos migratorios. Hoy caminamos los más pobres, de los más pobres, los que estamos en la cúspide de la necesidad, los que no tenemos para pagar visas (ni) coyotes”, dijo.

El diario mexicano detalló que la caminata comenzó a primeras horas de la mañana de este domingo luego de una oración. La movilización la lideran dos migrantes: uno haitiano que lleva una cruz de madera pintada de blanco y un brasileño que carga una bandera de México y una Biblia.

Unos 10,000 migrantes avanzan hacia Estados Unidos

La agencia de noticias Efe reseñó que, de acuerdo con Luis Rey García Villagrán, la caravana está conformada por unas 10,000 personas, de las cuales 3,000 son niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. “Vamos a caminar aproximadamente 6,500 personas en alto grado de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, niños especiales, adolescentes y pocos hombres solos”, indicó.

El activista estimó que para los días 25 y 26 de diciembre van a superar las 15,000 personas estando en la carretera costera. Los migrantes son originarios de 24 países, principalmente de Centroamérica, Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Nicaragua, África y Asia.

“He ido a migración, a la Comar, he tratado de subir en autobús, en el primer retén me han bajado, me han robado mi dinero sin darnos el libre tránsito, porque el objetivo es llegar a los Estados Unidos, por lo que prefiero que me maten en el camino que regresar a mi país”, dijo a Efe un hombre de Cuba.

“Necesitamos movilizarnos, irnos a la Ciudad de México, porque hay mayores oportunidades. Aquí solo nos dan citas y citas, sin respuesta alguna, lo más complicado es poder trabajar y alimentar a la familia con un documento que nos pueda conceder un trabajo”, añadió una mujer de nacionalidad hondureña.

Los extranjeros se han quejado de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no les dan respuesta, por lo que se ven forzados a continuar el camino hacia Estados Unidos, pese a los peligros que ello representa.

