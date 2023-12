Trump dice que no es un “estudiante de Hitler” y asegura que no gobernará como un dictador

El expresidente Donald Trump afirmó en un mitin en New Hampshire que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”, y afirmó que son una “amenaza para la seguridad y la economía nacional”.

Sin embargo, las declaraciones han provocado una ola de críticas y acusaciones de racismo, xenofobia y fascismo, e includo, algunos analistas y medios de comunicación señalaron que las palabras de Trump eran similares a las que usó Adolf Hitler, para justificar su persecución y exterminio de los judíos y otros grupos considerados inferiores o enemigos.

Trump fue cuestionado sobre esta comparación y sobre su conocimiento de la historia y la ideología de Hitler en una entrevista con el periodista Hugh Hewitt, pero el expresidente reafirmó que no tiene afinidad alguna con el genocida alemán.

“En primer lugar, no sé nada sobre Hitler. No soy un estudiante de Hitler. Nunca leí sus obras”, señaló Trump a Hewitt. “Dicen que dijo algo sobre la sangre. Por cierto, tampoco lo dijo de la misma manera que yo. Es un tipo de declaración muy diferente. Lo que digo cuando hablo de personas que vienen a nuestro país es que están destruyendo nuestro país”.

Del mismo modo, Trump rechazó haber leído “Mein Kampf”, el manifiesto escrito por Hitler en el que expuso su visión del mundo, su odio hacia los judíos y su ambición de crear un imperio ario. El exmandatario dijo que nunca leyó el libro y que nunca supo que Hitler lo escribió.

“Por cierto, nunca supe que Hitler lo dijo. Y nunca leí ‘Mein Kampf’. Dijeron que leí ‘Mein Kampf’. Estamos tratando con gente que desinforma, gente horrible. Nunca leí ‘Mein Kampf’”, aseguró el republicano.

El periodista le preguntó entonces si pretendía transmitir algún sentimiento racista cuando usó la expresión “envenenar nuestra sangre”, pero Trump respondió que no, y que solo se refería al impacto negativo que, según él, tienen los inmigrantes indocumentados en el país.

“Querido, no”, respondió Trump. “Cuando lo miras y miras lo que está llegando, tenemos, de todo el mundo, no un solo grupo, vienen de Asia, de África, de América del Sur…”, afirmó Trump. “Eso está envenenando la sangre de nuestro país. Y eso es lo que está sucediendo. Y no estamos hablando de un grupo específico. Estamos hablando de igualdad de oportunidades. Vienen de todo el mundo, y no tenemos idea de quiénes son ni dónde están”.

Del mismo modo, Trump insistió en que no tenía idea de dónde provenía la frase que usó y que solo la vio en las noticias. De igual forma, señaló que no tenía idea de lo que dijo Hitler aparte de lo que ha visto en los medios de comunicación. Añadió que sus palabras eran completamente diferentes de las de Hitler y que su intención era alertar sobre el peligro que representan los inmigrantes para el país.

“No tengo idea de lo que dijo Hitler, aparte de lo que he visto en las noticias. Y eso es algo completamente diferente de lo que estoy diciendo. Están lloviendo, están destruyendo nuestro país. Vienen de todos los continentes, y no tenemos idea, no tenemos idea de quiénes son, qué representan”, sentenció el líder republicano.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– Nayib Bukele: EE.UU. ha perdido su capacidad de sermonear a cualquier país sobre la democracia

– Donald Trump presionó a dos funcionarios en Michigan para que no certificaran las elecciones de 2020

–Christie dice que “no hay ningún líder anti-Trump” en las primarias republicanas aparte de él