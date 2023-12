“El Salvador cambió para siempre”: Nayib Bukele envió mensaje de Navidad junto a su esposa e hijas

El presidente en licencia de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje de Navidad junto a su esposa y dos pequeñas hijas, en el que afirmó que su país “cambió para siempre” y en el que además destacó que el próximo año debe seguir la transformación del país.

“El Salvador ha cambiado para siempre. Confiemos en que de la mano de Dios seguiremos haciendo que nuestro país siga siendo todavía más grande”, manifestó el político, que buscará en 2024 la reelección en la Presidencia salvadoreña.

Asimismo, Gabriela de Bukele destacó que en este año 2023 lograron “superar grandes retos” y que este es el mejor momento para celebrar con los seres queridos “en este nuevo hogar”, donde la tasa de homicidios ronda entre 2,3 y 2,4 por cada 100,000 habitantes, según datos publicados en septiembre pasado por la Policía Nacional Civil.

“Deseamos a cada familia una navidad llena de paz, amor y esperanza. Que nuestros corazones se llenen de gratitud al contemplar el resultado de tanto esfuerzo”, manifestó la primera dama.

“Esta Navidad nos permite reflexionar sobre el año que termina y lo que hemos logrado. Juntos, estamos construyendo un nuevo país, un nuevo hogar“, expresó el mandatario en licencia.

“El otro año debemos de seguir transformándolo. Cuidemos este nuevo hogar como se cuida a la familia, que la luz de la Navidad brille en cada uno de ustedes y que el próximo año esté lleno de gracia y prosperidad”, añadió Nayib Bukele.

En el mensaje también habló Layla Bukele, la hija mayor del mandatario salvadoreño y de Gabriela: “¡Mi hermanita y yo les deseamos una Feliz Navidad a todos los salvadoreños!”. Aminah, la más pequeña, tiene apenas poco más de un mes de nacida.

Nayib Bukele recibió cientos de mensajes en la publicación y compartió en su perfil de X varios de ellos.

“Cuando el mensaje navideño del presidente de El Salvador es más estético, más familiar y más cristiano que el de la Casa Blanca, uno se da cuenta una vez más de cuán Weimarizado está en realidad Occidente”; “¿Quién creo que es el mejor líder político del mundo en este momento? Fácil. Nayib Bukele. Lo que está pasando en El Salvador será estudiado durante mucho tiempo. Desde la peor tasa de homicidios del mundo hasta 500 días sin un asesinato. Más de 90% de aprobación. Y una hermosa familia. Ganador”, comentaron dos seguidores del presidente salvadoreño.

Gabriela de Bukele también compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram a sus hijas.

“Aminah, llegaste a nuestros brazos hace exactamente 44 días para llenarnos de alegría. Me encanta ver a Layla como tu hermana y ver a mis regalos de Dios compartir sus días juntas. El tiempo pasa muy rápido, pero me encanta verte crecer y descubrir el mundo mientras tengo el privilegio que ustedes me digan ‘mamá’. Gracias, mi niña, por llegar a nuestras vidas”, manifestó.

La primera dama compartió una foto tomada durante la grabación de sus palabras por Navidad, junto a Nayib Bukele y las pequeñas Layla y Aminah.

