Lisa, integrante de Blackpink, lanza cover navideño de Britney Spears

Mientras Mariah Carey sigue dominando la temporada navideña con su canción “All I Want for Christmas Is You”, Lisa, integrante de Blackpink, decidió dejar su granito de arena musical en estas fiestas decembrinas.

La joven estrenó en sus redes sociales en Noche Buena el cover de la canción “My Only Wish (This Year)”, que originalmente fue un éxito navideño de Britney Spears.

“Un regalo de Navidad para mis Blinks Que tengan unas fiestas maravillosas”, escribió Lisa en su cuenta oficial de Instagram, junto a algunas fotos de sus vacaciones invernales por París.

“My Only Wish (This Year)” formó parte del disco Platinum Christmas, del 2000, que incluyó otros temas acordes a la época de artistas como NSYNC, Santana, Christina Aguilera y los Backstreet Boys.

A la par de este lanzamiento de Lisa, Blackpink aprovechó para promover en redes sociales su concierto de realidad virtual, Blackpink: A VR Encore, que se transmitirá este 26 de diciembre.

Además, Jennie, otra de las integrantes de la famosa banda de K-Pop, compartió a sus seguidores que alista la inauguración de su propio sello discográfico, que se llamará OA y estará listo para 2024.