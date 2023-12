Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 28 de diciembre al 3 de enero

Tradiciones latinas en el Museo de los Niños

El Museo de los Niños de Manhattan (212 West 83rd Street) sigue explorando cómo los países de todo el mundo realizan las festividades navideñas a través de sus diferentes tradiciones, y esta semana estará celebrando la cultura latina. En México, muchas familias encienden velas y piden deseos mientras comen 12 uvas a medianoche para tener buena suerte. Únase a la fiesta mientras sus hijos hacen sus propias velas y disfrutan de uvas mientras comparten lo que esperan en el nuevo año. Viernes y sábado, 29 y 30 de diciembre, a las 10:30 am, 12:30 pm, 2 pm y 4:30 pm. Asimismo, el evento Maletas de la Suerte estará destacando la tradición latina de correr alrededor de la habitación con una maleta vacía en la víspera de Año Nuevo, con la esperanza de atraer oportunidades para viajar en el próximo año. Los asistentes podrán hacer una pequeña caja de maletas, llenarla con metas para el nuevo año y despertar el espíritu viajero. Viernes y sábado, 29 y 30 de diciembre, a las 11 am,12:30 pm, 2 pm y 3:45 pm. Para obtener más información, visite https://cmom.org/cmom-programs.

Shutterstock

Nuevo año sobre el Hudson

Este domingo 31 de diciembre, los emblemáticos barcos de New York Cruise Lines y La Barca Cantina darán la bienvenida a sus invitados para disfrutar de vistas inigualables de los fuegos artificiales de la ciudad de Nueva York desde el agua, cuando el reloj marque la medianoche. El Circle Line’s New Year’s Eve Party Cruise invita a los neoyorquinos a navegar hacia el 2024, de 10:00 p.m. a 1:00 am desde el Muelle 83, con un asiento de primera fila para uno de los shows de fuegos artificiales más icónicos del mundo, además de una variedad de aperitivos, un bar premium de autoservicio, una nueva estación para hacer macarrones con queso y un brindis con champán gratuito, todo mientras bailan al ritmo del DJ a bordo. Por su parte, La Barca Cantina tendrá su Fiesta de Año Nuevo con un crucero de tres horas, con bar abierto con cócteles ilimitados y un brindis con champán gratuito a medianoche. El restaurante flotante servirá una opulenta comida mexicana gourmet y contará con un DJ en vivo a bordo.Información:https://www.circleline.com/ y labarcacantina.com.

Foto: Circle Line



Concierto por la paz en la Catedral St John

La Catedral de St. John the Divine celebrará el amanecer de un nuevo año con el espectáculo New Year ‘s Eve Concert for Peace: Hearts, Hands and Forgotten Voices, este domingo 31 de diciembre a las 7 pm. Fundado por Leonard Bernstein en 1984, el Concierto por la Paz ha dado la bienvenida a generaciones de neoyorquinos para dar inicio a la temporada con música de elevación social y justicia. La actuación de este año, dirigida por Kent Tritle, Director de Música y Organista de la Catedral, y Bryan Zaros, Director Asociado de Música y Maestro de Coro, será presentada por el renombrado periodista Harry Smith e incluirá el estreno mundial de “Voces de Afganistán” de Stanley Grill. Los invitados especiales, Rose of the Compass, presentarán un montaje de música de tradiciones judías, musulmanas y cristianas centrado en el anhelo compartido de paz. La catedral está ubicada en el 1047 de la Avenida Ámsterdam, en la calle 112, Manhattan. Boletos:https://www.stjohndivine.org.

Foto: St. John the Divine

Fuegos artificiales en la Grand Army Plaza

Si no le importa lidiar con la multitud, la exhibición de fuegos artificiales de Santore’s World Famous en la Grand Army Plaza en Prospect Park es una forma ideal para recibir al 2024. El tradicional evento de Brooklyn ofrece entretenimiento en vivo, que este año estará a cargo de la agrupación Quintessential Playlist, la cual ofrecerá música en vivo a las 10 pm antes de que comience el fastuoso show de fuegos artificiales. De 10:00 pm a 12:30 am. La Grand Army Plaza está ubicada en Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11238. Gratis.

Foto: Prospect Park Alliance

Carrera de medianoche en Central Park

El NYRR Midnight Run siempre está en la lista de las mejores actividades para hacer en la víspera de Año Nuevo en Nueva York. La carrera de 4 millas en Central Park comienza a las 11:59 pm del 31 de diciembre y al dar la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo nocturno. Los corredores podrán poner en marcha sus resoluciones de año nuevo desde el principio del 2024 y los espectadores podrán acompañarlos en la celebración. Cuando las personas corren con NYRR, las tarifas de inscripción contribuyen a programas gratuitos para jóvenes y la comunidad de NYRR, ayudando a que los niños y aquellos en áreas desatendidas sean más activos y saludables. Más detalles: https://www.nyrr.org/races/nyrrmidnightrun.

Foto: Ping Luo for NYRR

Noche enmascarada en el Loreley Beer Garden

Celebre la llegada del 2024 este domingo con una fiesta temática enmascarada en el Loreley Beer Garden (7 Rivington St) , que incluye happy hour de 5 pm a 10 pm y un brindis gratuito con champán a medianoche. Los asistentes recibirán una máscara a partir de las 8 pm, pero aún mejor, los invitados que traigan su propia máscara recibirán una cerveza gratis. Se ofrecerá un menú completo a la carta durante toda la noche y bebidas festivas como el Chocolate Caliente Blanco y Negro con Bourbon y malvaviscos tostados; Ponche de Huevo con crema batida y caramelo; Sidra de Manzana Caliente con Bourbon; Martini Nitro de Peppermint con un bastón de caramelo; Gluhwein caliente, el vino especiado característico de Loreley; sangría de invierno, cervezas artesanales de temporada y ponches calientes, en su Winter Wonderland adornado con luces y decoraciones navideñas. Entrada gratis, se recomienda reservar. Más información:https://www.loreleynyc.com.

Foto: Loreley Beer Garden

Un chapuzón bien helado

Cada año, el 1 de enero los miembros del Coney Island Polar Bear Club y cualquiera lo suficientemente valiente para participar se aventuran en las gélidas aguas de Coney Island (Surf Avenue, Brooklyn, NY, 11224) para darse el primer chapuzón del año. Observe a cientos de personas audaces zambullirse en el Océano Atlántico, donde la temperatura del agua ronda los 40 grados Fahrenheit y la temperatura del aire puede estar bastante por debajo del punto de congelación. El evento es gratuito, pero se anima a los participantes a hacer donaciones a organizaciones comunitarias. De 11:00 am a 2:00 pm.Más información:https://polarbearclub.org.

Foto: Polar Bear Club

Exhibiciones del MoMA

No hay un lugar mejor que el centro de la ciudad para disfrutar de las luces y vistas urbanas, desde las increíbles exhibiciones en las ventanas de la Quinta Avenida hasta el árbol anual del Rockefeller Center. Y unos de esos lugares para disfrutar de dichas vistas navideñas son las galerías del Museo de Arte Moderno (MoMA), que hasta el 3 de enero ofrece horas especiales para visitarlo, hasta las 7:00 pm. Experimente el resplandor de “La noche estrellada” de Vincent van Gogh, sumérjase en la alegría del diseño exuberante de Henri Matisse para una ventana de vidrio emplomado y deje que la magnífica instalación de Carolina Caycedo irradie a su alrededor, entre otras obras imperdibles. El museo está ubicado en el 11 West 53 Street, Manhattan. Más información:https://www.moma.org.

Foto: MoMA

Semana de los Hoteles

Desde ya se pueden hacer reservaciones para la Semana de los Hoteles de Nueva York o NYC Hotel Week, que ofrece un descuento del 24 por ciento en estadías en 160 hoteles de la ciudad, desde el 3 de enero hasta el 4 de febrero de 2024. Además, disfrute de menús de restaurantes a precio fijo, boletos 2 por 1 para Broadway y boletos 2 por 1 para atracciones, museos, tours y artes escénicas como parte de la iniciativa ‘paseos invernales de Nueva York’ o NYC Winter Outing. Para más información, visite:https://www.nyctourism.com.