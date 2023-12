Ángela Aguilar deslumbra con un ceñido vestido rojo que marcan sus curvas de forma perfecta

Ángela Aguilar, cantante mexicana, se caracteriza por sus esplendorosos vestidos, con los que cautiva a sus millones de seguidores en las distintas redes sociales.

En esta oportunidad, la intérprete del tema ‘Ahí Donde Me Ven’ se robó las miradas de su público al lucir un espectacular vestido rojo, de lunares blancos, que le dio un aire de diva a la joven artista de la música regional mexicana.

Por ahora no se sabe para qué ocasión usó esta vestimenta, pero adelantó que será para una sorpresa que le dará a su amplia comunidad de fanáticos.

En la descripción del reel, la hija de Pepe Aguilar afirmó: “Pruebas de vestuario con mis queridos Ian Dey, les tengo una sorpresa en febrero”.

Los usuarios no dudaron en reaccionar a la vestimenta, debido a lo sensual que lució Ángela Aguilar. Algunos mensajes que le dejaron fueron: “Tu cuerpo y tu cintura se me asemejó a las actrices de la época”, “Bella, besos desde Puerto Rico”, “Tanta curva y yo sin frinos”, “Qué linda”, “Dime que en febrero sale el disco de boleros”, “Qué emoción”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Siempre la más hermosa”, “Hermosa uff”, “No, no, no, me muero. Esa cinturita es increíble. De parar todo el tráfico en todo el mundo entero, como artista de cine viejo, old Hollywood”.

Las dificultades de la fama para Ángela Aguilar

La artista fue portada de la edición de este mes de la revista Cosmopolitan México. En la entrevista con la publicación habló de varios aspectos de su vida, incluyendo cómo ha lidiado con la popularidad desde que era pequeña, debido a que nació en una de las familias más exitosas de la música regional.

“No encuentro mi yo entre el artista y la persona. Es muy difícil manejar mi ego a través de los halagos de la gente y a través de que todo el mundo me dice que sí, cuando en realidad prefiero tener la verdad”, dijo.

Además de esto, habló de forma jocosa de uno de los defectos que considera que tiene: “Otro defecto es que me crece rapidísimo el pelo y si no me lo corto, me parezco a Dora, la exploradora, porque se me hace superhinchado”.

