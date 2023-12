Confirman que la rehén estadounidense Judy Weinstein, de 70 años, fue asesinada por Hamás

Judith Weinstein Haggai, una mujer de 70 años con ciudadanía estadounidense que se pensaba que Hamás había llevado a Gaza como rehén el 7 de octubre, en realidad murió durante el ataque inicial, dijo este jueves en un comunicado un portavoz del kibutz Nir Oz.

Weinstein Haggai, de nacionalidad israelí, estadounidense y canadiense, fue asesinada por terroristas de Hamás el día del ataque y su cuerpo sigue sin ser reclamado en algún lugar de Gaza.

La mujer fue atacada en el ataque al Kibbutz Nir Oz junto con su esposo, Gadi Haggai, de 72 años, con doble nacionalidad estadounidense e israel. “Sus cuerpos siguen en cautiverio por Hamás”, dijo el portavoz.

El portavoz añadió que Weinstein fue “herido de muerte” el 7 de octubre y que su muerte “ahora ha sido confirmada”.

La mujer de 70 años era madre de cuatro hijos y abuela de siete. Por otra parte, enseñó inglés en el kibutz y se especializó en trabajar con niños con necesidades especiales. Se dedicaba a trabajar por la paz y la hermandad, según un informe de medios locales israelíes citados po The Messenger.

El pasado mes de noviembre, la hija de la pareja, Iris, dijo a CBS News que había visto pruebas en vídeo de que su padre había sido asesinado y en ese momento explicó que no había tenido actualizaciones sobre su madre.

“Los rehenes que fueron liberados no la vieron. No supieron nada de ella. No tengo ninguna prueba de vida para mi mamá. Nada”, declaró al medio antes citado, justo cuando se producían las liberaciones de otros rehenes.

Autoridades lamentan su muerte

Weinstein Haggai tenía vínculos familiares con el área de Nueva York, de acuerdo con CBS News.

Ante la noticia, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en X (antes llamado Twitter): “Con el corazón roto al saber que Judith Weinstein fue asesinada durante el ataque del 7 de octubre. Mi corazón está con su familia en el extranjero y con aquellos que todavía están aquí en Nueva York. Que su memoria sea una bendición y que los muchos rehenes aún en cautiverio ser llevado a casa sano y salvo”.

El senador Chuck Schumer calificó la noticia de “devastadora”. “Estoy de luto y rezo por ellos. Debemos seguir trabajando para traer a los rehenes a casa. No podemos esperar”, escribió.

El 25 de diciembre, el presidente Joe Biden se refirió a la muerte de la estadounidense, que en ese momento no se había confirmado.

El demócrata dijo que tanto él como la primera dama, Jill Biden, están “desconsolados por la noticia de que ahora se cree que Hamás mató al estadounidense Gadi Haggai el 7 de octubre”.

“Esas familias compartieron conmigo la terrible experiencia por la que han pasado durante los últimos meses esperando noticias de sus seres queridos“, aseveró el presidente en el comunicado.

Biden dijo que la situación es “intolerable” y reafirmó su “compromiso” de no dejar de hacer su mayor esfuerzo para lograr que los secuestrados puedan regresar a su hogar.

Hay que recordar que el grupo terrorista Hamás ha matado a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles. Un alto el fuego temporal en noviembre condujo a la liberación de 105 rehenes, no obstante, según las autoridades israelíes, unas 129 personas siguen retenidas como rehenes en Gaza.

