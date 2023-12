Lluvia de objetos lanzados por niños desde hotel hieren a mujer y traen helicóptero a Times Square de Nueva York

La policía de Nueva York cerró parte de West 44th St. cerca de Times Square ayer en medio de informes de que objetos estaban cayendo desde el piso elevado de un hotel, dejando a una mujer herida.

NYPD fue llamada al hotel InterContinental Times Square de 36 pisos justo antes de las 5 p.m. y encontró a una mujer de 24 años con un corte en la cabeza en la calle, reportó Daily News.

Al parecer dos niños arrojaron botellas de vidrio con alcohol desde el piso 32 del hotel hiriendo a una mujer que estaba abajo y provocando el cierre temporal la calle, según fuentes policiales. Los menores, un varón de 12 años y una niña de 11, se alojaban con sus tutores cuando realizaron la peligrosa travesura.

El varón de 12 años fue acusado de peligro imprudente, mientras que la niña de 11 años no fue acusada debido a su edad, precisó New York Post. Sus nombres no fueron divulgados debido a su edad.

Los servicios de emergencias médicas llevaron a la mujer herida de 24 años con un corte en la cabeza al Hospital Bellevue, donde se encontraba en condición estable. La policía se dirigió a una habitación en el piso 32 del hotel, desde donde supuestamente se lanzaron los objetos.

El incidente tuvo lugar pocas horas después de que el alcalde Eric Adams y The Times Square Alliance (TSA) aseguraran a los neoyorquinos durante la prueba anual de conffeti que la seguridad sería una máxima prioridad en esta víspera de Año Nuevo.

David Thabet, de 31 años, quien estaba trabajando en su puesto de perritos calientes en una esquina cercana dijo que una botella cayó justo al lado de su puesto. “Muchas cosas salieron por la ventana”, dijo, señalando el hotel. Él y otros huyeron de los escombros y, en un momento, se llamó a un helicóptero de la policía de Nueva York al lugar.

Las multitudes se aglomeraron fuera del área acordonada mientras la policía investigaba la situación el viernes por la noche. La calle se reabrió alrededor de las 6:25 p.m.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.