Nueva York estará protegida por aire, agua y tierra durante la bienvenida del Año Nuevo

Faltan solo unas horas para que el 2023 diga “adiós”, y mientras neoyorquinos de todos los condados ultiman detalles para darle la bienvenida al año nuevo, autoridades de la Ciudad aseguraron este viernes, estar completamente listas para garantizar la seguridad de la Gran Manzana durante las festividades, a pesar de que no existen amenazas específicas.

Por aire, agua y tierra, miles de policías del NYPD, agentes contraterrorismo, pilotos, capitanes de embarcaciones, perros entrenados, caballos, drones, equipos tecnológicos y personal de inteligencia, no solamente vigilarán el área de Times Square, adonde se espera que acudan miles de turistas y residentes a despedir el año, con el famoso evento de la caída de la bola, sino en todos los rincones de Nueva York.

Así lo advirtió el alcalde, Eric Adams, desde el comando de policía de la calle 43, en pleno corazón de Manhattan, donde insistió en que no tienen informes de amenazas o intenciones de ataque contra la ciudad, pero para garantizar que los neoyorquinos reciben un 2024 tranquilo, toda la infraestructura de seguridad de la Gran Manzana estará desplegada plenamente. Asimismo, el mandatario aseguró que el NYPD está presto a controlar eventuales protestas pro Palestina, que puedan registrarse, como las que han ocurrido en las últimas semanas, y que en fechas previsas como Acción de Gracia y Navidad, tuvieron un par de hechos violentos.

“Estamos con muchas ganas de ver llegar el 2024, desde aquí, en Times Square, y cuando las luces se prendan aquí, se van a prender en Broadway, en todo Nueva York y en todo Estados Unidos”, aseguró el alcalde Adams, invitando a los turistas a gastar tanto dinero como puedan en la Gran Manzana y a extranjeros y neoyorquinos a seguir las reglas. “Nosotros sabemos cómo mantenernos seguros y estamos haciendo un trabajo conjunto con múltiples agencias y organziaciones. Tenemos servicios de patrullaje, de tránsito, de inteligencia, contraterrorismo, operaciones especiales, la división de drones, helicópteros y botes. Somos la ciudad más segura del país y seguiremos siéndola en el 2024″.

Al hablar de las protestas que pudieran generarse durante la llegada del año nuevo, el burgomaestre manifestó que estarán mirando también redes sociales para estar mejor preparados y advirtió a aquellos que no se manifiesten de manera pacífica que ahí estará la policía para detenerlos.

“Este Departamento de policía ya ha experimentado cientos de protestas, y la amplia mayoría han sido pacíficas, algo de lo que hemos sido testigos, pero si alguien quiere ser violento, eso no será tolerado, no será aceptado, ni vamos a darle espacio al odio ni a que se rompa la ley”, dijo Adams. “Si rompen la ley, el NYPD estará ahí, pero sabemos que la mayoría de gente va a venir a recibir el 2024 de manera pacífica y no vamos a permitir que quienes quieran dañar eso lo hagan”.

El subjefe del NYPD, John Hart, agregó que el NYPD ha visto unas 500 manifestaciones y saben cómo manejarlas. “Los grupos que han protestado regularmente en relación con Israel-Palestina han sido pacíficos, y saben que estamos preparados para cualquier número. Estamos preparados para diferentes grupos de diferentes lugares. Nos aseguraremos de que este evento sea seguro y pacífico”, comentó el oficial.

El Jefe del NYPD, Jeffrey Maddrey, reiteró que no hay amenazas específican que hagan temer eventuales ataques a la Gran Manzana, pero aseguró que a pesar de ello se toman muy en serio la seguridad de la ciudad, por lo que miles de uniformados y agentes de civil, incluyendo los más de 600 que recién se graduaron de la escuela de policía, estarán velando por que todos los neoyorquinos estén seguros.

“Tenemos a miles desplegados en toda la ciudad”, dijo Maddrey, al tiempo que dentro de la lista de recomendaciones a quienes asistan al área vigilada de Times Square, que se amplió este año con zona de seguridad desde la avenida Sexta a la Octava entre las calle 41 y 57, no llevar morrales ni bebidas alcohólicas. Habrá varios puestos de control. “Miles de oficiales estarán ahí para protegerlos para celebrar el Año Nuevo en la ciudad más brillante del mundo”.

Otro de los llamados de las autoridades para evitar caos y congestión es que quienes se acerquen al área de Times Square en la víspera del añno nuevo, se movilicen en transporte público y no en automóviles.

El subcomisionado del DCPI del NYPD, Carlos Nieves, recalcó que a pesar del amplio despliegue de fuerza pública que habrá en el centro de Manhattan, no se descuidarán las otras partes de la Gran Manzana.

“Aunque tenemos miles de oficiales presentes aqui en Times Square, también vamos a tener a detectives, que están monitoreando las computadoreas, revisando las redes, otros preparados para los manifestantes, pero todavía así, tenemos que responder a las llamadas al 911 y al 311 en toda la ciudad, y aunque estemos protegiendo aquí, no estamos quitando el servicio ni dejando insegura el resto de la ciudad”, mencionó el sargento latino.

El gran ausente durante la conferencia de prensa sobre el plan de seguridad de fin de año para la Gran Manzana fue el comisionado del NYPD, Edward Cabán, el primer latino en llegar a esa posición, y tras ser cuestionado el alcalde Adams sobre la razón por la que el oficial no estaba presente en ese momento, el mandatario manifestó que se encuentra en República Dominicana, pero que pese a no estar allí, el NYPD y las autoridades están listas para hacer el trabajo.

“Una persona no mueve el show. En la ciudad contamos con un Departamento de policía profesional y no necesitamos tan solo a una persona en específico para poder operar”, dijo el mandatario.

El alcalde Adams y el NYPD anunciando el plan de seguridad para despedir el 2023. Foto Edwin Martinez

Las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades municipales, generaron mucha tranquilidad y confianza entre neoyorquinos de a pie, como Tirsa Colón, quien aseguró estar lista para asistir al evento de la caída de la bola de Times Square.

“Por más que muchas veces la gente critique y critique a la policía, la verdad es que el NYPD sabe hacer bien su trabajo y en eventos multitudinarios como el del 31 de diciembre son expertos, así que no tengo ningún temor y sé que nos van a proteger bien”, comentó la dominicana. “Lo que le digo a la gente que quiera venir a Times Square es que siga las normas y obedezca a la policía para que todos la podamos pasar tranquilos y felices, pero de verdad confío en que la policía de esta ciudad nos sabe cuidar, o si no, hace rato que nos hubieran atacado ya”.

Teresa Velásquez, quien estaba de paseo en Times Square este viernes, procedente de Westchester, manifestó un sentir similar y mencionó que viviendo de un país inseguro en el que las autoridades no han logrado poner a raya a la delincuencia, en la Gran Manzana ella anda muy tranquila.

“Yo soy ecuatoriana, y allá la inseguridad está terrible, no hay ni comparación con esta ciudad. La verdad a mi me gusta venir por aquí y soy de las que se siente muy segura porque la policía sabe hacer su trabajo y creo que vamos a poder despedir el año tranquilos”, dijo la madre inmigrante, quien vive en Nueva York.

Efrén Monge, quien también estaba dando un paseo por el corazón de Manhattan, tras escuchar de viva voz de las autoridades neoyorquinas el plan de seguridad para fin de año, reconoció que le da más tranquilidad, pero no negó que sienta temor de que se presenten actos violentos, debido a la tensión que existe actualmente en el mundo.

El NYPD está listo para garantizar seguridad de los neoyorquinos este fin del 2024. Foto Edwin Martinez

“Uno cuando está acá si tiene temor y esa incertidumbre, porque es que estamos no solo en la ciudad de los rascacielos sino en el punto de referencia de todo el planeta, y si siente uno ese miedo porque la verdad es que cualquier cosa puede pasar, pero me da confianza que después del 9/11 reforzaron la seguridad, y pues mi esperanza es que no pase nada y es bueno ver que garanticen la seguridad”, dijo el joven latino. “Es bien importante que la policía cree estos operativos para garantizar la seguridad de millones de visitantes y de quienes viven aquí, y ver en cada esquina un policía o alguien velando por nosotros, es algo que nos permite caminar más tranquilos”.

Recomedaciones y datos para la celebración