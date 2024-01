Guatemaltecos de Nueva York esperan un nuevo gobierno organizado y sin corrupción en su país

Mientras se acerca el 14 de enero, fecha pactada para que el presidente electo Bernardo Arévalo de León, tome las riendas del país centroamericano, inmigrantes oriundos de Guatemala que viven en la Gran Manzana piden que implemente “un gobierno mejor organizado”, que extirpe la corrupción y muestre empatía con los ciudadanos incluyendo quienes decidieron abandonar su país ante la falta de oportunidades.

Aunque Nueva York no es el destino principal de los guatemaltecos —siendo California el que atrajo al 27% de ellos— si se halla entre el top 5 de regiones en Norteamérica a donde ciudadanos de esa nacionalidad decidieron emigrar.

“Son unos héroes”, califica el empresario y activista Ricardo Méndez Ruiz a los migrantes que salieron huyendo de la complicada situación económica del pequeño país y apostaron por recalar, sobre todo en EEUU, donde el envío de sus remesas “significa el 18 por ciento del Producto Interno Bruto de Guatemala”.

Por otro lado, vía telefónica desde ese país, Méndez dice estar seguro de que el candidato ganador del Partido Movimiento Semilla (PMS), Arévalo de León, ni siquiera llegará a gobernar.

“No sabemos quién va a ser el nuevo gobernante pues Arévalo no va a tomar el poder por todos los problemas jurídicos que enfrenta”, dijo hace unos días el empresario quien agrega que en la pasada elección —que en agosto celebró una segunda vuelta que dio como ganador al PMS—, hubo fraude y “hay muchas pruebas de ello”.

“Tenemos el apoyo internacional del gobierno de Joe Biden, de la OEA y del Parlamento Europeo que ya reconocen como presidente electo a Bernardo Arévalo”, defiende por su parte Bryant Paredes, quien compitió bajo la bandera del PMS en su pueblo natal San José Pinula. “Quienes buscan impedir la llegada de Arévalo a la presidencia de Guatemala, son los corruptos en el Congreso donde se viene una gran batalla”, predice este candidato que, a diferencia de presidente electo, no logró ganar su contienda.

Desde hace décadas, Paredes vive largas temporadas en Brooklyn, e incluso fue voluntario en el Bajo Manhattan tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas de septiembre del 2001. En esos trágicos acontecimientos aprendió mucho de los bomberos locales y luego en sus visitas en Guatemala compartía sus conocimientos.

“Hace años que me interesa el trabajo comunitario y el activismo social”, afirma Bryant desde Florida a donde acudió en su encomienda como vicepresidente de Misión Guatemala USA, una organización que busca la unidad y el empoderamiento de los migrantes en EEUU.

¿Elección ejemplar o fraude?

La complicada situación electoral en Guatemala tomó forma tras la elección de finales de junio donde Arévalo ganó el derecho a enfrentar en una segunda vuelta a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Buscando impedir el ascenso del PMS el oficialismo intentó varios movimientos entre ellos el de retrasar la certificación de los resultados, suspendiendo la personalidad jurídica de Movimiento Semilla e incluso buscando su inhabilitación como partido político.

Por la misma vía judicial el PMS pudo mantener vivo el proceso y en la segunda vuelta del agosto 20 Bernardo “Tío Berny” Arévalo derrotó a Torres por amplio margen.

Eso no impidió que, semanas después, la Fiscalía General amagara con anular las elecciones bajo el argumento de que hubo “irregularidades” incluso “fraude electoral” a favor de Arévalo.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, una de las organizaciones que han defendido el proceso, hallaron las votaciones “bien organizadas, transparentes” y sin bases para alegar fraude. Por lo mismo tanto el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, así como, Alto representante para Asunto Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, calificaron los intentos judiciales de anularlas como un auténtico “golpe de estado”.

Apenas el pasado 13 de diciembre, los representantes demócratas Norma Torres, Delia Ramírez y Joaquín Castro denunciaron desde Washington que el presidente Alejandro Giammattei “se negó a reunirse con nuestra delegación” y hallaron inaceptable la decisión de la fiscal general de anular las elecciones presidenciales.

“El pueblo de Guatemala ha hablado y sus votos deben ser respetados”, expresó Torres.

Diáspora vigorosa



Según datos del reciente Censo 2021 alrededor de un millón 800 mil Guatemaltecos viven en los Estados Unidos. La cifra se moverá de manera significativa cuando se haga la actualización ya que en el más reciente lustro, venezolanos, dominicanos y guatemaltecos son los grupos de origen hispano de más rápido crecimiento en esta nación.

Si dejamos de lado a los venezolanos cuyo porcentaje de crecimiento del 169% fue el más acelerado, los guatemaltecos son segundos con tasas de crecimiento del 60%. Tan sólo entre el 2010 y 2021 arribaron a la Unión Americana cerca de 600 mil chapines, la tercera parte del total que se tiene registrado.

No es un secreto que los países con severas crisis económicas y sociales son los que más alimentan la migración. El caso de Guatemala no es distinto. “No hay trabajo ni oportunidades”, coinciden tanto el empresario Méndez Ruiz como el activista Paredes, así como miembros de la diáspora Guatemalteca viviendo en alguno de los cinco barrios de Nueva York.

Según cifras de estudios realizados por el Centro de Investigación Pew, los guatemaltecos son la sexta población más grande de origen hispano que vive en los Estados Unidos aunque apenas representen el 3% de ese sector. En 2021, los chapines, (51%) tenían uno de los porcentajes más bajos de dominio del inglés entre hispanos. Y con su 11%, son el grupo del mismo origen, con la proporción más baja de personas de 25 años o más con una licenciatura.

Una de las consecuencias de ese bajo nivel educativo es que los chapines ostentan el ingreso personal promedio más bajo entre hispanos con apenas $5 mil dólares al año. Mismo caso en el rubro de trabajadores de tiempo completo donde el promedio hispano es de $40 mil al año contra $33 mil entre guatemaltecos.

En Nueva York, vive el 5% de los chapines en la Unión Americana, unos 90 mil cuya concentración mayor se da en barrios como Queens, que resulta el más diverso del mundo. Sin embargo, desde el 2017 a los guatemaltecos les ha dado por reunir a su diáspora en Bensonhurt, barrio al sur de Brooklyn, donde conviven con rusos, árabes y algunos pocos italianos que quedan ahí.

Entre Dios y la nostalgia: La vida en Brooklyn



Domingo Sac espera que el gobierno de Arévalo “sea mejor que el anterior”. /Juan Alberto Vázquez

Apenas bajando de la estación 20 Avenue de la línea D del metro, Miguel Reyes aguarda a que la señora de los tamales le despache dos colorados.

“Que haya más ayuda a los necesitados, hay muchas carencias y ese es el motivo por el que tenemos que salir de Guatemala”, dice cuando se le preguntan sus expectativas del nuevo gobierno. “A veces no queremos emigrar, pero debemos hacerlo para ir a otros países a progresar y ser alguien en la vida porque lastimosamente allá no hay empleo”, se queja.

Miguel es de los que también duda que dejen asumir al candidato ganador “El Tío Berny” Arévalo pues “con la corrupción que hay en el congreso ellos pueden apoyar el golpe”. Dice que por pagar impuestos sería justo que viniera una Guatemala progresista para las nuevas generaciones, y que si algo puede hacer el gobierno “es ayudarnos con visas de trabajo” que podrían negociar con el gobierno de Joe Biden.

Mientras se acaba un caldo de res en la Panadería Guatemalteca La Bendición, Julio “N” coincide que la falta de empleo es la que expulsa a la gente de su país. Él es uno de los cerca de 18 mil chapines que pudieron registrarse para votar en la pasada elección pero decidió no hacerlo “porque ningún presidente ha sido capaz de ser un buen líder y dejar algún legado”.

Pone el ejemplo de (Nayib) Bukele en El Salvador quien desde su visión “está haciendo cosas buenas por su pueblo” pero dice que eso pasa con gente de ese perfil. “Es como Dios, Él vino a salvar a la humanidad y lo mataron”. Por último, dice estar seguro de que los Estados Unidos es un país “bendecido por Dios pues acá cualquier persona viene y tiene la posibilidad de progresar”.

A su lado esperando que lo atiendan, Domingo Sac simplemente dice esperar “que este gobierno sea mejor porque yo creo en Dios y él siempre está de nuestro lado”.

Matías Fidencio espera que el nuevo presidente sea un buen “administrador. /Juan Alberto Vázquez

Afuera del Consulado de Guatemala en Nueva York, a donde acudió a tramitar su pasaporte, Matías Fidencio, acepta que las cosas que más le impactan de Estados Unidos es que, aunque pagues impuestos eso luego se ve reflejado en la educación para sus sobrinos, o en retornos de los mismos impuestos. “Pero en Guatemala aunque tu pagues impuestos nunca vez ningún beneficio de ellos ya que los políticos se quedan con todo”.

Es por eso que Fidencio desea que el nuevo régimen que ingresa el 14 de agosto “lo maneje alguien que sea buen administrador. Una persona que sepa cómo darle la vuelta al dinero” para terminar beneficiando a todos.

Muchos de estos “héroes”, como los llamó un empresario Chaín, que tuvieron el valor de huir de su país, cruzar México y atravesar de cualquier forma, la frontera para llegar al norte, añoran a su patria. Es el caso de Felipe Chong nacido en Totonicapán, donde dice que sus padres tuvieron que pagar maestros para que enseñaran a sus hijos a leer y escribir pues no hay educación ni hospitales cercanos.

Es por eso que debió dejar su tierra, y por eso desea que arribe un presidente que haga que las cosas mejoren pues “hay muchos Guatemaltecos, no todos pero yo sí, que me quisiera regresar, me gusta mucho mi país, ahí nací y lo conozco muy bien”.

Con la luz de la tienda guatemalteca La Chapincita de Bensonhurts iluminándole el rostro que se le modifica ligeramente a causa del dolor de la nostalgia, Chong se despide esperando que las cosas cambien en Guatemala pronto.

Datos de una diáspora pujante