Jack Grealish tras robo a su hogar: “No tengo palabras para explicar lo destrozado que estoy”

Jack Grealish, el jugador de fútbol inglés, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el reciente asalto que sufrió en su residencia mientras disputaba el partido entre el Manchester City y el Everton el pasado 29 de diciembre.

“No tengo palabras para explicar lo destrozado que estoy por el robo que tuvo lugar en mi casa hace unos días”, escribió Grealish en un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Ha sido una experiencia traumática para todos, pero estoy muy agradecido de que nadie haya resultado herido (…) Mi familia es lo más importante para mí y nada es más importante que garantizar su seguridad. Ha sido una experiencia traumática para todos, pero estoy muy agradecido de que nadie haya resultado herido”, continuó.

“He tenido muchas experiencias y logros increíbles en los últimos 12 meses, pero para ser honesto, el mejor año de mi vida en el fútbol no es algo que pueda celebrar (…) Las personas que cometen estos terribles crímenes no tienen ni idea del daño que causan a la vida de la gente”, aseguró Grealish.

“Espero que los encuentren y los lleven ante la justicia para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo que nosotros”, deseó el futbolista.

“Agradezco los mensajes de todo el mundo y el apoyo de mis amigos, compañeros de equipo y del club. En un tono más positivo, me gustaría dar las gracias a todos por su apoyo a lo largo de este último año, os deseo a vosotros y a vuestras familias un feliz 2024″, terminó Grealish.

Durante ese encuentro, su hogar fue objeto de un robo en el que los delincuentes se llevaron pertenencias valuadas en más de un millón de dólares. En el momento del incidente, se encontraban en la casa sus padres, dos hermanas, su hermano y su abuela.

La lujosa mansión de 5.5 millones de libras esterlinas ($7 millones de dólares) donde vive Grealish fue el escenario del robo, mientras varios miembros de su familia se reunían para ver el juego entre el Manchester City y el Everton.

El incidente fue detectado cuando los perros del futbolista mostraron un comportamiento inusual, lo que llevó a sus familiares a intentar contactar a la policía. Sin embargo, al llegar las autoridades, los ladrones ya habían escapado sin dejar rastro alguno.

El botín sustraído incluyó relojes y joyas valorados en un millón de libras, pero afortunadamente, ninguno de los presentes en la vivienda resultó herido durante el asalto.

