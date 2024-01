Uriel Antuna se mostró arrepentido por su indisciplina en Chivas de Guadalajara

La indisciplina se ha convertido en uno de los problemas que más han marcado a las Chivas Rayadas de Guadalajara en las últimas temporadas y esto se debe a que algunos jugadores no respetan las labores que deben cumplir al mantenerse como figuras públicas debido a que en varias oportunidades generan polémica fuera de las canchas.

Uno de estos jugadores fue Uriel Antuna, quien actualmente se encuentro dentro de la Máquina de Cruz Azul y a lo largo de su pasantía dentro del Rebaño Sagrado protagonizó una gran cantidad de problemas que terminaron afectando su carrera.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Adrián Esparza Otero, de TUDN, Uriel Antuna decidió contar toda la verdad sobre los actos indisciplinarios que cometió y reveló que en su llegada al cuadro cementero tuvo que cambiar todas sus actitudes dentro y fuera de la cancha para poder explotar realmente su nivel de competencia.

“Yo no quiero esa imagen de mí (indisciplinado), que la gente, ni los niños ni nadie me recuerde como esa imagen que yo dejé fuera del campo. Cambié muchas cosas en mí al llegar acá (Cruz Azul) No es fácil traer a un jugador que tiene ese historial malo fuera del campo. Mucha gente decía que no, se crearon hasta campañas”, expresó.

“Me hacía falta ese cambio fuera del campo, mi vida extra cancha. Eso fue lo más importante y creo que eso ha hecho el cambio de críticas a aplausos. Cambié muchas cosas en mi vida, cambié muchas cosas dentro y fuera del campo que me estaban afectando. Me tocó saber cuáles eran a esta edad y no más temprano”, agregó el jugador en sus declaraciones.

Recordemos que Uriel Antuna se convirtió en el fichaje estrella de la Liga MX para el torneo Clausura 2020 como parte de las Chivaláctcas de Ricardo Peláez; a pesar de su increíble desempeño en el terreno de juego terminó siendo captado en estado de ebriedad tratando de seducir a una actriz y posterior a eso rompió la cuarentena por el Covid-19 en su cumpleaños junto al delantero Alexis Vega.

Durante el torneo Apertura 2023 de la Liga MX el jugador logró un impresionante ritmo de competencia al disputar un total de 14 partidos en la ronda regular en los que marcó un total de cinco goles y brindó cuatro asistencias; para mala suerte del jugador Cruz Azul no logró avanzar a la Liguilla del campeonato para buscar el título de campeón.

