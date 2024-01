Conductor suicida estrelló auto lleno de explosivos contra asistentes a concierto en Nueva York: 3 muertos y varios heridos

Tres personas murieron y muchas otras personas resultaron heridas poco después de la llegada del año 2024 cuando un hombre que conducía un automóvil lleno de explosivos atropelló a una multitud que salía de un concierto de rock en Rochester, en el norte del estado Nueva York.

Fuentes policiales informaron inicialmente que el accidente estaba siendo investigado como posible terrorismo interno, pero hoy dijeron que no había ningún vínculo terrorista, destacó New York Post.

El violento choque ocurrió a las 00:50 a.m. del 1 de enero frente al Kodak Center en Rochester, cuando aproximadamente mil personas salían de un espectáculo de Año Nuevo de la banda de rock moe. de Buffalo (NY).

Los agentes de Rochester estaban ayudando a los peatones a cruzar la calle cuando Michael Avery (35), un hombre sospechoso de padecer trastorno bipolar y residente de Syracuse, aceleró su Ford Expedition alquilado hacia la multitud y se estrelló contra un Uber que salía de un estacionamiento cercano, dijeron fuentes policiales.

Avery fue transportado al hospital, donde murió la noche del lunes. Los nombres de las otras víctimas no han sido divulgados. Los otros dos fallecidos fueron la pareja a bordo del Uber, cuyo conductor resultó herido y reportado en condición estable. Tres peatones fueron atropellados y uno de ellos quedó gravemente lesionado.

“La fuerza de la colisión provocó que los dos vehículos pasaran por encima de un grupo que estaba en el cruce de peatones y luego chocaran contra otros dos vehículos”, describió el jefe de policía David Smith en una conferencia de prensa. Los autos estallaron en un intenso incendio que los bomberos tardaron casi una hora en extinguir.

Después de que se extinguió el incendio, los investigadores encontraron al menos una docena de botes de gasolina esparcidos por el pavimento y dentro de la camioneta Expedition, según Smith.

Avery, que se creía que era una “persona emocionalmente perturbada”, había alquilado una habitación de hotel en Rochester, donde la policía llevó a cabo una búsqueda y recuperó una nota de suicidio y un diario.

El conductor homicida alquiló la camioneta extragrande antes de dirigirse a la sala del concierto, dijeron fuentes policiales a ABC News.

“En una noche que estaba destinada a la celebración y la unión, nos enfrentamos en cambio a una tragedia que desafía la comprensión”, dijo la banda moe. en un comunicado. “Cuídense a sí mismos y a los demás mientras navegamos juntos este tiempo”.

“Obviamente me hubiera gustado subir a este podio para decir ‘Feliz Año Nuevo’, sonreír y decir buenas noticias. Pero desafortunadamente hoy no tenemos buenas noticias porque tenemos varias personas cuyas familias han cambiado porque no estarán aquí para el año 2024”, dijo ayer el alcalde de Rochester, Malik Evans.

En un caso similar, el día antes de Thanksgiving 2023 una pareja suicida estadounidense chocó su auto de lujo que luego estalló en el Rainbow Bridge, paso fronterizo entre Nueva York y Canadá, desatando alarmas de posible terrorismo y provocando el cierre temporal de cuatro puentes binacionales y la suspensión del servicio de tren Amtrak entre NYC y Toronto.

