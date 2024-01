Ganó un premio de $40 mil en la lotería, pero terminó perdiendo parte de su jubilación

Siempre que pensamos en poder ganarnos la lotería, nos vienen a la mente un sinfín de fantasías maravillosas, en donde vemos cómo todos nuestros problemas se resuelven en un parpadeo, gracias a ese dinero que podríamos obtener de la noche a la mañana.

Pero de lo que sí hay que ser consciente es que llevarse un premio de lotería también implica una gran responsabilidad, la cual también dependerá del país o la ciudad en la que vivas, ya que en algunos lugares hay reglas estrictas respecto al cobro de los mismos.

Sobre este tema, tenemos el caso de un anciano de Australia, el cual ha pasado de la máxima algarabía a una gran preocupación debido a que obtuvo un premio de lotería que ha venido a mermar sus finanzas personales, en particular el tema de su jubilación.

Varios medios locales de ese país han dado a conocer la historia de Frank Kemmler, un hombre de 70 años, quien residen en la ciudad de Adelaide, el cual obtuvo un premio de lotería equivalente a unos $40,000 dólares.

El hombre, de inicio, indicó que usaría gran parte de su premio para irse de vacaciones con toda su familia. Pero su felicidad se convirtió en preocupación cuando unos días después, Frank acudió a Centrelink (la autoridad australiana encargada de realizar los pagos de la seguridad social), en donde le indicaron que le reducirían el acceso a su jubilación, ya que su premio de lotería, el cual se lo pagarían en mensualidades, es considerado como un ingreso.

“Fue un poco desilusionante. Crees que ganas, por un lado, pero te lo quitan por el otro. Fue tan inesperado que me tomó un par de días darme cuenta de que me habían cortado sin ningún motivo”, declaró el anciano, quien incluso estaba dispuesto a recibir su premio en forma de suma global, pero no le dieron la opción.

Los problemas que ha vivido por su premio de lotería y la reducción de su dinero de la jubilación

Esta situación le ha provocado varios problemas a Kremmler, entre ellos, el que tenga que pagar en su totalidad sus consultas médicas, así como las medicinas, gastos que anteriormente estaban cubiertos en su totalidad por su jubilación.

Además, al intentar recuperar la cantidad que recibía por la seguridad social de Australia, le avisaron que “estaban muy ocupados” y que podía esperar hasta 6 meses para recibir de nuevo sus beneficios.

El hombre ha ido, poco a poco, asumiendo su situación, e indicó que decidió dar a conocer su historia para que la gente que juega a la lotería lo haga consciente y sepa las consecuencias que esto puede traer, ya que a él, nadie le advirtió lo que podría ocurrirle si ganaba un premio, chico o grande.

“Estas personas que están comprando estos billetes, no hay ningún aviso en ninguna parte… que les diga que van a perder su pensión. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, le habría dado la victoria a mi hija y me habría quedado con la pensión”, concluyó Frank, quien seguirá buscando que le devuelvan todos los derechos de su jubilación.

