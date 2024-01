Gobernadora Hochul anuncia planes para el 2024: eliminar copago de insulina, ampliar licencias remuneradas y reducir deudas médicas

Han pasado solo un par de días desde que el 2024 aterrizó, y en medio del clamor de mejoras y programas que contribuyan a hacer de Nueva York un lugar más asequible, que otorgue protecciones a trabajadores, familias pobres y de recursos medios, inmigrantes y comunidades vulnerables, la Gobernadora, Kathy Hochul, anunció sus primeras cuatro iniciativas de Gobierno, que impulsarán su agenda de trabajo en el nuevo año. La protección del consumidor y quitar cargas financieras de las espaldas de millones de residentes de la Gran Manzana y el resto del Estado, serán ejes principales.

Así lo reveló este martes la mandataria estatal, durante el regreso formal a labores, tras mencionar las primeras propuestas que estarán la próxima semana en el llamado “Estado del Estado 2024”, que pronunciará desde Albany, sede del Gobierno neoyorquino.

La Gobernadora anunció que como parte de su “Agenda de Asequibilidad y Protección al Consumidor”, buscará poner freno a prácticas comerciales desleales, a través de la protección a clientes de negocios abusivos, al igual que con la ampliación de licencias médicas y por discapacidad remuneradas, que no ha tenido cambios desde 1989, eliminación del copago por insulina, que ahorrará a neoyorquinos que padecen diabetes, buena parte de ellos latinos, unos $14 millones de dólares. También reveló que ampliará la ley estatal de asistencia financiera hospitalaria para reducir la deuda médica.

“El primer elemento del Estado del Estado 2024 es nuestra Agenda de Asequibilidad y Protección al Consumidor, una que combate los efectos de las enfermedades, la discapacidad, las prácticas comerciales desleales y los bajos salarios”, comentó la líder demócrata, justo un día después de que entrara en vigor el aumento al salario mínimo, contemplado en $16 la hora en la Gran Manzana.

“Si los últimos dos años han consistido en poner más dinero en los bolsillos de los neoyorquinos, este año se trata de mantenerlo allí y eso comienza con salvaguardar el dinero que la gente gana con tanto esfuerzo”, destacó Hochul.

El anuncio generó optimismo entre representantes de organizaciones que velan por el bienestar de comunidades, entre ellos, Beth Finkel, directora de la organización AARP del estado de Nueva York, quien aseguró que las nuevas iniciativas tendrán un impacto en hogares neoyorquinos, que caen víctima de acciones comerciales que afectan sus finanzas, especial entre adultos mayores.

“Los neoyorquinos mayores en particular se beneficiarán de estas nuevas leyes. Nos alienta el plan de la Gobernadora para ampliar la protección al consumidor y la protección contra la deuda médica para los neoyorquinos de bajos ingresos”, aseguró Frankel, quien recordó que otras medidas como la legislación que garantiza que la deuda médica no aparezca en el informe crediticio de un paciente y la ley de transparencia en aumentos de precios de medicamentos recetados, ayudarán a garantizar que los más necesitados no sufran consecuencias devastadoras.

Carolyn Coffey, directora de Litigios para la Justicia Económica de Movilización por la Justicia, afirmó que las debilidades existentes en el estatuto de protección al consumidor hasta hoy permiten que consumidores vulnerables y pequeños negocios sean víctima de comercios aprovechados.

“El estatuto de décadas de antigüedad necesita urgentemente una actualización para cumplir su función prevista y mantenerse al día con la conducta nefasta y en evolución del mercado. Es hora de que el Estado se ponga al día con más de 40 jurisdicciones en este sentido y establezca el estándar más alto posible para toda la actividad económica en el Estado y garantice protecciones significativas para los neoyorquinos, especialmente aquellos en comunidades marginadas”, aseguró Coffey.

La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, quien desde su oficina ha dado una dura batalla contra agentes comerciales abusivos, advirtió que el impulso de las nuevas iniciativas dará un alivio a miles de neoyorquinos.

“Desde enfrentar a las empresas responsables de la crisis de opioides hasta detener el aumento abusivo de precios, los cobradores de deudas abusivos y otras prácticas comerciales engañosas, hemos enfrentado a innumerables empresas por dañar a los neoyorquinos”, dijo la Fiscal James. “Si bien hemos detenido a los actores más atroces, este nuevo proyecto de ley ampliará y fortalecerá nuestra capacidad para detener prácticas comerciales injustas y abusivas que perjudican a demasiadas personas”.

La presidenta de la Junta de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York, Clarissa Rodríguez, se refirió en particular a la iniciativa de aumentar los beneficios por incapacidad para alcanzar hasta un límite del 67 por ciento del salario, similar al permiso familiar pagado del Estado de Nueva York, y dijo que es un paso hacia adelante.

“Esto significa que los neoyorquinos tendrán la misma seguridad financiera ya sea cuidando a un miembro de la familia o sus propias necesidades de salud”, comentó la funcionaria, al tiempo que manifestó que las medidas que impulsará la Gobernadora Hochul este 2024, asegurarán que los trabajadores tengan ingresos necesarios cuando necesitan cuidar de sí mismos o de sus seres queridos.

La organización Legal Aid Society aprovechó también para hacer un llamado al Gobierno estatal para que dentro de sus prioridades legislativas incluya la aprobación de un paquete de reformas para atender a inquilinos, personas de bajos ingresos, recién llegados y otros neoyorquinos vulnerables.

Dentro de las prioridades, solicitaron a la Legislatura y a la Gobernadora Hochul que impulse medidas como el desalojo por “buena causa”, que brindaría a los inquilinos de unidades no reguladas protecciones básicas contra desalojos injustos y aumentos exagerados de alquiler, y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda para brindar a neoyorquinos sin hogar un camino hacia una vivienda permanente y asequible.

Asimismo, solicitan que el Medicaid sea más accesible y equitativo para todos los neoyorquinos, que haya mayores beneficios y protecciones para los empleados, una legislación para aumentar la asistencia para las necesidades básicas, aumento del subsidio de alojamiento y un aumento de la asistencia para necesidades personales y especiales. Asimismo, instaron a que se otorguen mayores recursos para ayudar a los recién llegados a encontrar vivienda y ayudar a los solicitantes de asilo con sus solicitudes de estatus de protección temporal y solicitudes de autorización de trabajo.

“Los neoyorquinos de todas partes, pero particularmente los neoyorquinos de bajos ingresos, enfrentan una letanía de obstáculos que incluyen una crisis histórica de asequibilidad, escasez de viviendas en toda la ciudad, retrasos en la recepción de beneficios públicos críticos y más”, dijo Adriene Holder, abogada principal de práctica civil de Legal Aid Society.

“Nuestros líderes en Albany tienen la responsabilidad de abordar estas preocupaciones dando prioridad a medidas legislativas que ayudarán a mejorar las vidas de todos los inquilinos, inmigrantes, personas de bajos ingresos y otros neoyorquinos vulnerables”.

4 propuestas de la Gobernadora para mejorar la vida de los neoyorquinos en 2024