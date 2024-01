Ciudades cercanas a NYC también emitirán órdenes para evitar el sorpresivo arribo de autobuses con inmigrantes enviados desde Texas

La orden ejecutiva emitida por la Ciudad de Nueva York para evitar la llegada sorpresiva y masiva de autobuses con solicitantes de asilo, enviados desde Texas, crea una nueva subtrama en la crisis migratoria. En las últimas horas, 13 autobuses han desembarcado a más de 500 inmigrantes en Nueva Jersey. Todas estas personas terminaron llegando a la Gran Manzana, a través de trenes para solicitar albergue.

Las unidades han llegado a varias estaciones de los condados de Secaucus, Fanwood, Edison y Trenton, en donde los alcaldes tuvieron reacciones diversas, de cómo enfrentar esta incidencia, si este flujo de personas se mantiene.

Ya algunos alcaldes de regiones vecinas a Nueva York, confirmaron este martes, que emitirán órdenes ejecutivas para evitar el tránsito desordenado de inmigrantes, en un momento en el cual la frontera se encuentran miles de personas intentando ingresar.

En general, ninguno se mostró abierto a financiar albergues. Eso sí, dejan claro que no quieren repetir en sus ciudades, la historia del caos humanitario que padece la ciudad de Nueva York.

Este nuevo incidente se produjo porque hace una semana, el alcalde Eric Adams dictó una medida para que los autobuses chárter que transportan inmigrantes desde estados fronterizos, avisen al gobierno de la Ciudad con 32 horas de antelación de su llegada.

A la fecha, no se ha reportado previamente el arribo de ningún autobús.

En este sentido, Lisa Zornberg del equipo asesor de la Alcaldía, enfatizó que “ni un solo autobús” enviado desde Texas, ha cumplido con esta orden ejecutiva, simplemente la “evaden” enviando inmigrantes a Nueva Jersey.

“Los mismos autobuses pagados por el estado de Texas que anteriormente dejaban en Port Authority en Manhattan, ahora lo dejan en las estaciones de tren de Nueva Jersey, supuestamente proporcionando billetes de ida desde esas estaciones de tren para llegar a Penn Station“, aclaró Zornberg.

“Vendrán otras medidas”

Por su parte, el alcalde Eric Adams confirmó que otras ciudades seguirán aprobando nuevas normas para bloquear el enfoque del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien desde la primavera de 2022, envía en masa a inmigrantes que han pasado la frontera sur hacia ciudades santuario, como Chicago y Nueva York.

“Estamos tratando con una persona que sólo quiere perturbar. Esta es una forma malvada de utilizar a la gente y perturbar a otras ciudades. Vamos a seguir enviando un mensaje claro a estos operadores de autobuses. No deben participar en las acciones del Gobernador Abbott”, espetó Adams este martes en su primera rueda de prensa de este año.

El alcalde anunció que vendrán otras medidas ejecutivas para contrarrestar el arribo de inmigrantes, sin ninguna coordinación. Y para ello, trabajará en alianza con otros alcaldes y gobernadores del país.

En medio de esta nueva vorágine, el alcalde de Edison, Sam Joshi, fue frontal al advertir en sus redes sociales que tomará medidas para “mantener lejos” a los inmigrantes que lleguen con la intención de ser una carga para ese condado. Amenazó con transportarlos de regreso a la frontera entre Estados Unidos y México.

“A lo largo de los años he expresado mi desacuerdo con el concepto de ciudades y estados santuario y no permitiré que Edison sea sometido a sus consecuencias. Para mí la solución no será entregárselos a otro alcalde”, aseveró.

En una postura contraria, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, se mostró más abierto a no dar la espalda a los recién llegados, subrayando que finalmente “la mayoría de estas personas vienen aquí, porque también están desesperadas por seguridad, comida y vida. Debemos ser inteligentes en cómo abordamos esto. Y tener una solución a nivel estatal”.

Asimismo, el gobernador Phil Murphy ratificó en un comunicado a medios locales que “Nueva Jersey se utiliza principalmente como punto de tránsito para estas familias, todas continuaron con sus viajes en ruta a su destino final en la ciudad de Nueva York”.

Ninguno de los condados del ‘Estado Jardín’ tiene normas que los obliguen a garantizar a las personas derecho al albergue, si manifiestan que no tienen donde dormir. Justamente una política vigente en la Gran Manzana, desde hace 40 años, que el alcalde Adams reiteró este martes debe ser urgentemente revisada.

NYC: Queremos más coordinación

Las autoridades municipales de la Ciudad de Nueva York remarcan que solo quieren recibir información previa de quiénes y cuántos vienen en estas unidades de transporte, para poder coordinar la disponibilidad de servicios municipales como refugios, los cuales se encuentran totalmente colapsados.

Adams, fue tajante al asegurar que luego de casi dos años de esta crisis, se seguirán tomando medidas hasta alcanzar una descompresión nacional y motivar al gobierno federal, a que asuma una acción que evite que un grupo limitado de ciudades, pague las consecuencias de una crisis migratoria global.

“Simplemente nos quedamos sin espacio. Si no detenemos esto de alguna manera, con una estrategia nacional y apelando a la revisión de nuestras leyes, veremos a cientos durmiendo en la calle”, acotó Adams.

El mandatario municipal citó en un programa radial que aspectos como la “desestabilización de Venezuela”, sigue inundando a ciertas ciudades del país con miles y miles personas que arriban solicitando refugio, comida, ropa y servicios médicos.

“Es injusto que solo un pequeño grupo de ciudades se ocupen de este problema nacional. Por eso queremos insistir en el giro que debemos dar a la norma de ‘derecho al refugio’, porque es insostenible e injusto para los neoyorquinos, tal como está concebida”, reiteró.

Esta postura, hizo reaccionar a portavoces de organizaciones de ayuda a los inmigrantes.

“Año nuevo, nuevos ataques del alcalde Adams contra nuestras comunidades. El alcalde admitió abiertamente su deseo de socavar otra política de larga data que define a la ciudad de Nueva York. La mayoría de los neoyorquinos apoyan nuestra política de ciudad santuario, que garantiza que nuestra ciudad pueda ser un faro de esperanza y seguridad para cualquiera que la llame hogar”, destacó Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC).

