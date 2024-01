Papá de David Benavídez propone el Estadio Azteca para una posible pelea entre su hijo y Canelo Álvarez

La pelea que más se podría esperar para este 2024 sin duda será la de David Benavídez ante Canelo Álvarez. La cual por los momentos no tiene ni confirmación ni fecha, pero que en el primer trimestre del año podría concretarse.

Por ahora todo depende del entorno de Canelo, pues del lado de Benavídez ya han expresado durante más de un año el deseo de retar al campeón indiscutido del peso supermediano, mientras que el Consejo Mundial de Boxeo también dio el visto bueno para ese enfrentamiento.

Incluso el papá y promotor de David Benavídez ha sugerido que la hipotética pelea se lleve a cabo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Un escenario en el que se desarrollan los eventos deportivos más emblemáticos del país y donde han peleado boxeadores del calibre de Julio César Chávez.

Benavídez Sr. quiso animar la posible pelea entre Canelo y su hijo mediante un post en su cuenta personal de Instagram. En la que publicó un flyer no oficial de la pelea con el Estadio Azteca como recinto y con fecha del 4 de mayo, día en el que Canelo tiene pautada su próxima pelea, aunque se desconoce el rival. Además Benavídez escribió “¿Qué piensan ustedes?, háganmelo saber” como caption en la publicación.

La idea de esta pelea en el recinto de la capital mexicana fue bastante comentada por sus seguidores. La mayoría apoyando esta esperada pelea, mientras que otro sector no vio con buenos ojos que Canelo enfrente a Benavídez, pues creen que al “Bandera Roja” le falta calibre para verse las caras con el tapatío.

Canelo sueña con pelear en el Estadio Azteca

En sus más de 15 años de carrera, Canelo Álvarez ha tenido 64 peleas. Pero ninguna de ellas en el mítico Estadio Azteca, una tarea pendiente que tiene el tapatío antes de retirarse y que hace poco previo a su enfrentamiento con Jermell Charlo lo hizo saber.

“Sí me llama la atención pelear en el Estadio Azteca. Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca, Siempre he dicho que a los 37 años es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera”, comentó Canelo sobre su futuro en el boxeo en aquella oportunidad.

Incluso hasta su pelea contra John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara el pasado mayo de 2022, Álvarez tenía 11 años sin pelear en suelo mexicano, por lo que a sus 33 años podría ir tanteando cumplir su sueño de pelear en el Azteca aprovechando su buen estado de forma actual.

