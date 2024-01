“Tengo la consciencia limpia”: Omar Vizquel rompe el silencio sobre las acusaciones por abuso sexual

Uno de los mejores campocorto que ha pasado por las Grandes Ligas en los últimos 20 años ha sido Omar Vizquel. El venezolano se encargó de dejar un legado como infielder y durante sus 24 temporadas en Las Mayores, llegó a ganar 11 Guantes de Oro.

Su retiro en 2012 lo hizo elegible en 2017 para ser miembro del Salón de la Fama del Cooperstown. Pues sus excelentes estadísticas así lo avalan y desde que su nombre estuvo en las papeletas vino creciendo fuertemente. 37% en 2018, 42.8% en 2019 y su punto más alto con 52.6% en 2020.

Sin embargo, en 2021 salieron a la luz dos casos que vincularon a Vizquel en abuso sexual y violencia doméstica. El primero por supuestamente acosar sexualmente a Ashtain O’Neal, batboy de la sucursal Doble A de Chicago White Sox, mientras el exjugador era manager del equipo.

La demanda afirma que Vizquel tuvo un “comportamiento sexualmente agresivo” que incluyó “al menos cinco ocasiones” en las que el entonces manager del equipo, expuso deliberadamente su miembro al batboy, el cual tiene una condición de autismo.

Por otro lado, también se enfrentó a una demanda contra su exesposa por violencia doméstica. Alegando que abusó físicamente de ella en varias oportunidades.

Omar Vizquel homenajeado por los Cleveland Indians / Getty Images. Crédito: AFP / Getty Images

Aunque el venezolano salió absuelto de ambos casos, pues en las dos demandas se llegó a un acuerdo de confidencialidad y se terminó desestimando por el juez, la imagen de Vizquel se vino en picada a tal punto que se vio gravemente afectado en las votaciones siguientes al Salón de la Fama.

En 2020 cuando tuvo su máximo pico de 52.6% de los votos, a solo un 23% de entrar a Cooperstown, Vizquel terminó en 2021 con apenas 23.9% y en 2023 llegó a su punto más bajo con 19.5%.

Recientemente Vizquel rompió el silencio y después de tantos años sin comentar al respecto, le concedió una entrevista a Bob Nightengale de USA Today en donde intenta aclarar la situación para limpiar su imagen de cara a las elecciones de este al al Salón de la Fama.

“Tengo la consciencia limpia, no soy la persona que ellos dicen que Omar es. Puedo ver a cualquiera a los ojos y decirles ‘¿De verdad crees que ese soy yo?’. Hubiera querido hablar antes, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera, me dijo ‘deja que todo el asunto legal se desarrolle, ya llegara tu hora de hablar'”, comentó el expelotero.

Actualmente con 49 boletas reveladas (13%), Omar Vizquel solo acumula un 12.2% de votos. Aún queda un gran porcentaje de votos y parece que superará su peor porcentaje de 19.5%, aunque parece difícil que “Manos de Seda”, como solían apodarle en el terreno, llegue a Coopertown este 2024.

Sigue leyendo:

· Fotos en redes habrían delatado a pelotero dominicano Wander Franco en caso por abuso sexual contra menor

· Rinden homenaje al puertorriqueño Roberto Clemente a 51 años de su fallecimiento

· David Ortiz protagoniza fallo de swing durante la revelación de sexo de su bebé [Video]