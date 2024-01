Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 4 al 10 de enero

Noche de tango en el Atrium

El cuarteto de tango ganador del premio Latin Grammy, Pedro Giraudo Tango Quartet, uno de los conjuntos del género más cautivadores en la escena actual, llega este jueves al David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (61 West 62nd street, Manhattan). El colectivo encuentra inspiración en el legado del ícono Astor Piazzolla, en el destello del jazz estadounidense y en las tradiciones clásicas europeas, todo combinado en un sonido contemporáneo que la revista Downbeat Magazine describe como “una experiencia auditiva opulenta”. Como bajista, Giraudo ha actuado con Rubén Blades, Paquito D’Rivera y la Filarmónica de Nueva York, pero es junto a sus compañeros de cuarteto: Nicolás Danielson (violín), Rodolfo Zanetti (bandoneón) y Ahmed Alom (piano), donde brilla con mayor intensidad. Con apariciones especiales de los bailarines Mariana Parma y Leonardo Sardella e imágenes de la fotógrafa Erin Patrice O’Brien. Gratis. A las 7:30 pm. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Los Tres Reyes Magos regresan al Bajo Manhattan

Este sábado 6 de enero, el Teatro SEA y el Centro Cultural Clemente Soto-Vélez llevarán a cabo su festival anual del Día de los Tres Reyes Magos, en el que los niños podrán disfrutar de los mágicos personajes mientras reciben juguetes. Desde las 3:00 hasta las 5:00 pm, en las afueras del Teatro SEA , la fiesta gratuita y abierta al público promete sumergir a los asistentes en una mezcla única de rica herencia cultural y antiguas costumbres, mezcladas con música en vivo. Como parte de la celebración, cientos de niños tendrán la oportunidad de recibir regalos gratis. La celebración del Día de los Tres Reyes Magos proporciona una plataforma única para que los asistentes participen, se involucren y aprendan sobre la cultura y las tradiciones hispanas. El festival sirve como una brillante muestra de la rica diversidad cultural que compone el vibrante tejido de nuestra ciudad. El Teatro SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street, Manhattan. Información: https://teatrosea.org

Foto: George Riverón

Día de los Reyes Magos en PaleyLand

Este sábado 6 de enero, de 12:00 a 6:00 pm, celebre el final de la temporada navideña con las festividades del Día de los Reyes Magos en el Museo Paley. Disfrute de regalos limitados para los primeros niños que lleguen; fotos del recuerdo con los Reyes Magos; proyecciones que incluyen “Dora Saves Three Kings Day”; cinco pisos de maravillas invernales y oportunidades para fotos; actividades de arte y manualidades; chocolate caliente gratis y más. El mundo de maravillas invernales estará abierto hasta este domingo 7 de enero. El Museo Paley se encuentra en 25 West 52nd Street (entre las Avenidas 5ta y 6ta). Más información: www.paleycenter.org.

Foto: Paley Center

“King’s Day” en el Museo de los Niños

Celebre junto a sus hijos el Día de los Reyes Magos en el Museo de los Niños de Manhattan (CMOM), desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de enero. Deje que los pequeños exploren algunas costumbres asociadas con esta festividad con la narración de cuentos y viajes extraordinarios, creen una escultura inspirada en la Rosca de Reyes, esculpan el viaje mágico de los Tres Reyes Magos utilizando materiales mixtos y entendiendo el significado de los regalos que presentaron: oro, incienso y mirra; y aprendan más sobre los camellos mientras escuchan historias de viajes con marionetas. Para obtener más información, visite: https://cmom.org/cmom-programs/.

Shutterstock

Ultima semana de “Becoming Chavela”

El Teatro for the New City (TNC) culmina este domingo las presentaciones del bio-musical “Becoming Chavela”, un proyecto de teatro documental que sigue la evolución artística de la famosa cantante ranchera Chavela Vargas y sus relaciones con su mentor musical José Alfredo Jiménez, los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, la cubana Macorina y el director de cine Pedro Almodóvar.Escrita y escenificada por Stephanie Tudeau, bajo la dirección de Joyce Callo y el acompañamiento en la guitarra del argentino Diego Cebollero, la pieza también examina la cultura de la “edad de oro” de América Latina desde la década de 1930 hasta la de 1960. Se ilustra con multimedia que contiene imágenes históricas de los personajes principales, el mundo del arte y el entorno social de la Ciudad de México de mediados del siglo XX. Las funciones son de jueves a sábado a las 8:00 pm y domingos a las 2:00 pm, en el TNC (155 First Ave). Más información: www.becomingchavela.com.

Stephanie Trudeau. Foto: Jonathan Slaff.

Actividades familiares en South Street Seaport

Cada fin de semana en enero, el Museo de South Street Seaport invita a niños, familias y visitantes de todas las edades a explorar el fascinante mundo de las campanas. Descubra la antigua tecnología marítima de las campanas de los barcos, que desempeñaron un papel crucial en marcar el tiempo a bordo de las embarcaciones y facilitar la comunicación entre barcos que pasaban. En las galerías de introducción del museo en el 12 Fulton Street, aprenderá sobre las divisiones del día laboral utilizadas por las tripulaciones de los barcos, conocidas como un sistema de guardia de 4 horas. Luego se puede aventurar a bordo del buque faro Ambrose para entender el papel crucial que jugó su campana en asegurar la visibilidad y la audibilidad de este faro flotante en todas las condiciones climáticas. La visita a bordo culminará con la oportunidad para que los huéspedes escuchen sonar la campana de primera mano. Gratis con la entrada general y se ofrecerá todos los fines de semana, del 6 de enero al 4 de febrero. Visite: seaportmuseum.org.

Foto: South Street Seaport Museum

Nueva exhibición sobre IA en el Whitney

La muestra Harold Cohen: AARON, que se acaba de inaugurar en el Whitney Museum of American Art, examina la evolución de AARON, el primer programa de creación artística mediante IA, desarrollado a finales de la década de 1960 por el artista Harold Cohen. Desde la creación de AARON y sus primeros años, la exposición explora las etapas fundacionales de la IA y su lugar en la historia del arte. Además de presentar dibujos y pinturas de AARON de la colección del Whitney Museum, la muestra destacará el software como la fuerza creativa central detrás de las obras de arte y demostrará el proceso de dibujo de AARON con trazadores de bolígrafos en vivo en las galerías por primera vez desde la década de 1990. Hasta el mes de mayo. El Whitney Museum of American Art está ubicado en el 99 de la calle Gansevoort, entre las calles Washington y West, Manhattan. Información:https://whitney.org.

Foto: Cortesía Whitney Museum

Spa invernal en Governors Island

Este invierno, los visitantes del spa QC New York pueden relajarse en las piscinas climatizadas al aire libre, mientras disfrutan de un espectáculo en vivo frente al horizonte de Manhattan con artistas de fuego, de luces, zanqueros y más. Vestidos con trajes brillantes, capas y alas de hada, las actuaciones de Cirque-tacular, una de las principales compañías de producción acrobática del país, tendrán lugar junto a la piscina los martes y viernes, desde ya y hasta el 8 de marzo. El spa invernal ubicado en Governors Island ofrece en sus piscinas temperatura ajustada a 98 grados, asientos hidro que masajean el cuerpo y pasarelas y túneles climatizados, con estantes con calefacción que mantienen las batas calientes. Los huéspedes pueden relajarse en tumbonas climatizadas en las dos salas de reflexión mientras disfrutan de las vistas de NYC envueltos en mantas acogedoras y se deleitan con el calor de las fogatas en el interior. Para más información, visite: https://www.qcny.com/en.

Foto: Riccardo Piazza

Mujeres diseñadoras en The Met

Aproveche de disfrutar de la exhibición de moda en The Met que da voz a diseñadoras pioneras que visten a mujeres de todas las formas y tallas. “Women Dressing Women” presenta 80 prendas de 70 creadoras, desde vestidos de alta costura de diseñadoras conocidas como Donna Karan. La exposición explora el tema a través de cuatro secciones: anonimato, visibilidad, agencia y ausencia/omisión. Centrándose en el período entre principios de 1900 y la actualidad, la colección ofrece una instantánea de la historia de la moda y las tendencias de la moda. Curada por The Costume Institute, estará en exhibición hasta el 3 de marzo de 2024.Más información: https://www.metmuseum.org.

Cortesía: The Met

La agenda de eventos se publica todos los jueves.