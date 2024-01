Autoridades en Iowa reportan tirador activo en secundaria Perry

Las autoridades reportaron la presencia de un tirador activo en la secundaria Perry, en Iowa.

Los informes preliminares de medios locales y nacionales apuntan a que el incidente ha dejado víctimas.

La escuela ubica a unos 40 kilómetros de Des Moines, la capital del estado.

Debido a la emergencia, las calles cercanas se encuentran bloqueadas, así como el acceso al centro de estudios. Además, personal policial y médico permanece en la zona.

The Des Moines Register detalló que un helicóptero médico aterrizó en la escuela.

El Departamento de Policía de Perry confirmó la presencia del pistolero que aún no ha sido detenido.

Los primeros reportes sobre la emergencia trascendieron a eso de las 7:40 a.m., hora local.

La escuela intermedia fue despejada a eso de las 8:25 a.m., informó el canal de televisión WHO, afiliado a NBC. Para las 8:27 a.m., las autoridades habían despejado a los estudiantes de secundaria.

Como resultado de la situación, la escuela elemental fue evacuada a eso de las 8:32 p.m.

El reporte de la cadena de NBC indica que varias víctimas están siendo transportadas a MercyOne Des Moines Medical Center.

Sin embargo, no hay datos sobre la condición específica en la que se encuentran ni la cantidad exacta de los que han sido trasladadas a ese centro médico.

El tiroteo ocurre justo cuando reinició el segundo semestre escolar en el distrito comunitario Perry luego del receso navideño.

Noticia en desarrollo; pendientes a El Diario para la actualización de esta noticia.