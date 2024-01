EE.UU. ataca a comandante de alto rango de la milicia de Irak, alineada con Irán

Aviones no tripulados de Estados Unidos mataron este jueves a cuatro miembros de la milicia de Irak, alineada a los intereses de Irán, incluido un comandante de alto rango de la milicia, en la capital iraquí de Badgad.

Un funcionario estadounidense, que pidió hablar anónimamente, le indicó a Fox News que el ataque fue ordenado por Estados Unidos y que tenía como objetivo a un líder de la milicia iraquí, de quien se sospecha que estaba implicado en los ataques contra EE.UU. en Irak.

“Estados Unidos continúa tomando medidas para proteger a nuestras fuerzas en Irak y Siria abordando las amenazas que enfrentan”, indicó una declaración del oficial estadounidense.

El informante explicó que el ataque, que fue confirmado en principio por Reuters y The Associated Press, representó un golpe de precisión contra un vehículo que transportaba al líder miliciano y que no afectó a ninguna otra instalación, como habían reportado algunos medios.

El líder miliciano, identificado como Mushtaq Taleb al-Saidi, o “Abu Taqwa”, era el jefe adjunto de operaciones en Bagdad de Harakat Hezbollah al-Nujaba, un grupo armado chiíta iraquí que forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF).

Otras seis personas resultaron heridas en el ataque, que tuvo lugar cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, señaló Reuters.

El portavoz militar iraquí, Yehia Rasool, emitió un comunicado en el que responsabilizó a las Fuerzas de la Coalición Internacional, liderada por Estados Unidos, del ataque “no provocado” contra un cuerpo de seguridad iraquí que opera “de acuerdo con los poderes que le ha concedido el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

El martes, las fuerzas iraquíes derribaron un dron armado sobre el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak, donde están estacionadas las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas internacionales, según un informe de la agencia de noticias iraquí NINA.

