Lionel Messi aspira a conquistar más títulos en los siete campeonatos que disputará en 2024

El delantero del Inter Miami y principal estrella de la selección de Argentina, Lionel Messi, tuvo un 2023 bastante intenso por la gran cantidad de partidos que tuvo que disputar desde su llegada al equipo de la Major League Soccer (MLS) y esto es algo que podría vivir muy fuerte también para el 2024 ante la gran cantidad de competencias que tendrá que disputar a lo largo del nuevo año.

La fatiga que registró el delantero en los últimos meses del 2023 causó que se perdiera las semanas finales del fútbol de los Estados Unidos a causa de una lesión y por tal motivo ha venido trabajando en lo físico para poder tener un mayor rendimiento ya así poder servir de apoyo para la organización que preside el inglés David Beckham.

Ya plenamente recuperado y con el deseo de seguir ampliando su histórico legado dentro del balompié mundial, Lionel Messi encara una temporada en la que tendrá que participar en un total de siete competencias dentro de la Major League Soccer y con su selección; en concreto serán cinco torneos defendiendo los colores del Inter Miami y otras dos con la camiseta de Argentina para intentar emular los últimos dos años vividos con la albiceleste.

Con la selección de Argentina el delantero y actual campeón del Mundial de Qatar 2022 tendrá la oportunidad de participar en la Copa América 2024 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque en este último está en duda su participación al no formar parte de las competencias oficiales de la FIFA.

Ya con el Inter de Miami el esquema cambia en gran medida y aumenta la cantidad de partidos al participar en un total de cinco competencias; los estadounidenses participarán en el habitual campeonato liguero de la MLS, la US Leagues Cup, la Liga de Campeones de la Concacaf, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental (siempre que gane la Liga de Campeones Concacaf).

Descartada la US Open Cup

Un hecho importante para destacar en este 2024 es que el Inter Miami no participará en la US Open Cup debido a que la Major League Soccer anunció que por primera vez en los últimos 26 años ninguno de sus equipos dirá presente en este torneo porque desean disminuir la carga de partidos que vive el balompié estadounidense y así no afectar la salud de sus jugadores.

La decisión tomada por la MLS se debe a que la reciente creación de la Leagues Cup (en la que se enfrentan contra los clubes de la Liga MX) ha generado un cambio en las prioridades del torneo; ahora sólo los filiales de la MLS Next Pro y los equipos de la segunda división estadounidense serán los encargados de participar en el torneo más antiguo del país.

