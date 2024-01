VIDEO: Convicto agrede a jueza en corte de Las Vegas luego de que esta lo sentenciara a prisión

Un video captó el ataque del que fue víctima la jueza de Las Vegas Mary Kay Holthus por parte de un convicto molesto porque la funcionaria no lo sentenció a probatoria.

El ataque se reportó durante una audiencia este miércoles, según News 3 Las Vegas y 8 News Now.

Deobra Redden, de 30 años y convicto en tres ocasiones, estaba siendo sentenciado por Holthus en la Corte de Distrito del Condado Clark cuando la emprendió contra esta.

En esta ocasión, el hombre se encontraba en el tribunal por un caso de intento de agresión con daños corporales sustanciales.

Paradójicamente, Redden terminó agrediendo a la persona con poder de decisión sobre su futuro legal.

A eso de las 11 a.m., el abogado del criminal le pidió a Holthus que no sentenciara a su cliente a tiempo en prisión.

El representante legal solicitó una sentencia suspendida citando programas de probatoria completados, así como los problemas de salud mental de su cliente y otros aspectos de su pasado.

En su defensa, Redden argumentó que su mente está en un mejor lugar, tiene un mejor sistema o red de apoyo y un nuevo trabajo. Alegó, además, que, en agosto de 2022, fue que interiorizó que sufría problemas de salud mental.

“Yo creo que yo no debería ser enviado a prisión, pero si es apropiado para usted, entonces haga lo que tenga que hacer; pero yo creo que, si yo estoy en un mejor lugar en mi vida, no estoy usando drogas, no estoy cometiendo crímenes… y yo siento que se me debería dar una oportunidad porque estoy en un mejor lugar…”, sostuvo.

A la jueza no le convenció la postura de Redden y de su abogado.

“Yo pienso que él tiene que probar algo más porque yo no puedo con esta historia”, argumentó la togada.

El historial de crímenes de Redden incluyen invasión, violencia doméstica y agresión a una persona protegida.

Video captó cuando sentenciado se abalanza contra la jueza

Redden procedió a decirle groserías, antes de saltar por encima del banquillo y abalanzarse sobre ella, lo que desató una caos en la sala.

Un hombre que se encontraba cerca de Holthus y un alguacil de la corte intervienen.

“¿Qué diablos te pasa a ti?”, cuestiona uno de los que intenta someter al criminal.

“¡Oye, déjala!, ¡déjala! ¡No hagas esto!”, alguien grita.

Seguidamente, varias personas empiezan a agredir al hombre para que se detenga.

De la jueza solo se escuchan los gritos.

Luego de varios minutos y después que se activó la alarma de emergencias, Holthus se levantó y oficiales la escoltaron al exterior de la corte.

Tanto la jueza como el alguacil fueron examinados en un hospital. Holthus sufrió una herida menor en la cabeza. No está claro qué heridas sufrió la otra víctima

Se espera que ambos se recuperen.

Una investigación criminal está abierta por la agresión en la corte y al menos seis cargos fueron presentados contra el delincuente.