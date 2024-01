Dmitry Bivol asegura que es un producto de la Unión Soviética: “Es más sólida que la occidental”

El reconocido boxeador ruso, Dmitry Bivol, reconoció que su estilo de pelea de boxeo representa una herencia de lo que se enseñaba durante la época de la Unión Soviética a pesar de que su caída se registró hace más de 32 años; el peleador afirmó que estos conocimientos le han permitido poder alcanzar grandes resultados en los combates que ha protagonizado y así mantiene su racha de victorias.

En unas recientes declaraciones ofrecidas al portal Sports Express, Bivol generó polémica recientemente al asegurar que él se ha convertido en un producto forjado por la Unión Soviética y que además las enseñanzas que ha recibido de la misma son mucho mejores de las que se implementan en el boxeo occidental.

“Yo soy un producto de la Unión Soviética. Moldavia y Kirguistán eran parte de la Unión Soviética. Mis padres se conocieron en Rusia. Y luego del colapso de la Unión Soviética, comencé a dividirme. Yo pertenezco a Rusia, Kirguistán y Moldavia”, expresó el peleador ruso.

“Para mí, la escuela soviética de boxeo es el salto sobre las puntas de los pies, gracias a lo cual puedes lanzar golpes y no quedarte estático. Te mueves con los pies, tiras golpes y sales a la izquierda. Lo que también es característico de la escuela soviética de boxeo es que el peleador lanza golpes mientras está en movimiento. Se mueve, lanza golpes y se sigue moviendo. No como muchos boxeadores occidentales, que se mueven, se mueven, se paran, tiran una combinación y salen. Con el salto de pies soviético puedes tirar golpes mientras estás en movimiento. Esto es una gran ventaja, y se necesita usar más en el boxeo profesional”, agregó.

Éxito de Bivol

El pugilista ruso consideró que los peleadores que crecieron tras el colapso de la Unión Soviética tuvieron un mayor éxito en el boxeo de occidente porque reciben conocimientos que no son implementados en esa región del mundo y así pueden aprovechar diversos puntos que resultan útiles en los cuadriláteros para alcanzar la victoria en cada combate.

“Para los boxeadores de la ex Unión Soviética, ese movimiento de pies es la base. Para los peleadores occidentales enfrentar eso ha sido un poco inusual, algo nuevo para ellos. Nosotros trasladamos esa base al boxeo profesional. Pocos peleadores lo hacen, pero nuestros peleadores de las repúblicas ex soviéticas sí lo hacen”, resaltó.

“Si tomas el boxeo puramente de la escuela soviética amateur y lo pones en una pelea a 12 rounds, muy probablemente no va a funcionar. Pero cuando has estudiado en la misma escuela toda tu vida, no es fácil cambiar. Sería como empezar desde cero. Lo que necesitas es tomar algunas cosas de la escuela soviética, pero frenar los saltos en algún momento, plantarte en otros momentos, ser más prudente en otras fases, porque es una pelea larga a 12 asaltos. Pero en general, nuestras bases son sólidas para el boxeo profesional. Yo creo que la escuela soviética es más sólida que la escuela occidental, si se usa correctamente, y se reformatea correctamente para el boxeo profesional”, concluyó Bivol.

