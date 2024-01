El francés Kylian Mbappé “extraña” jugar con Lionel Messi: “Es un lujo que sólo él te puede dar”

Kylian Mbappé, el talentoso jugador francés, expresó su añoranza por compartir el terreno de juego con su excompañero del Paris Saint-Germain, el argentino Lionel Messi. En declaraciones a Amazon Prime Sportm, Kylian aseguró que “siempre se extraña jugar con Leo Messi”.

“Para un delantero como yo, te encanta correr hacia el espacio, con él (en tu equipo) estás seguro de que puedes conseguir el balón. Es un lujo que sólo él te puede dar. En general, jugar con él ha sido especial. Messi merece todo el respeto y de hecho en Francia no recibió el respeto que merecía”, argumentó el campeón del mundo con Francia en 2018.

Mbappé, quien anotó en el partido de este miércoles contribuyendo a la conquista del Trofeo de Campeones de Francia por parte del PSG, afirmó luego del encuentro que aún se encuentra en la fase de tomar decisiones sobre su futuro.

“Aún no he tomado una decisión. No he tomado ninguna decisión. Pero como he dicho, lo más importante son los títulos. Ya hemos ganado uno y estamos decididos a ganar más”, dijo Mbappé a los periodistas del medio.

El campeón mundial con Francia se ha convertido en un objetivo a largo plazo del Real Madrid, considerando que su contrato con el PSG llega a su fin este próximo verano.

Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, compartió dos temporadas con Mbappé en el PSG antes de unirse al Inter Miami como agente libre en julio de 2023.

Durante su tiempo juntos en el equipo, Mbappé y Messi celebraron dos títulos de liga y una Copa de Francia. Sin embargo, hacia el final de su estadía, Messi y su compañero Neymar fueron objeto de abucheos tras las eliminaciones consecutivas en octavos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé, de 25 años, estuvo al borde de fichar por el Real Madrid en el verano de 2022 antes de dar un giro a su decisión y optar por quedarse en el Parque de los Príncipes.

El delantero, que surgió del Mónaco en 2017 y se ha convertido en el máximo goleador histórico del PSG, ha contribuido a la consecución de cinco títulos de la Ligue 1 con el club. Actualmente, el PSG lidera la Ligue 1 con una ventaja de cinco puntos y se prepara para enfrentarse a la Real Sociedad en los octavos de final de la Liga de Campeones.

