Fernando Ortiz asegura que Rayados de Monterrey no tiene interés en Harold Preciado

El director técnico de los Rayados de Monterrey, Fernando ‘Tano’ Ortiz, negó que el equipo haya registrado algún interés por el delantero Harold Preciado de Santos Laguna para el torneo Clausura 2024 de la Liga MX; estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa celebrada este jueves como parte de la preparación del equipo para el arranque del venidero campeonato.

Durante sus palabras aseguró que desde la directiva están realizando todo el trabajo necesario para poder tener la mejor plantilla posible y así buscar la clasificación a la Liguilla del balompié azteca y especialmente a conquistar el título de campeón de la Liga MX para poder regresar a la élite del deporte mexicano.

“Seguimos insistiendo con algo que es trabajo de la directiva. Ellos sabrán cuando es el momento comunicar o no. Me han preguntando de Cabecita y he dicho que no, pero voy a ser fiel a lo que soy, no, no es por ahí”, expresó el entrenador.

“Va a tener que venir alguien, quiero alguien más, no estoy conforme” agregó Fernando Ortiz al afirmar que todavía la plantilla de Rayados de Monterrey no se encuentra al 100% y que por este motivo siguen analizando quienes serían las mejores opciones para poder reforzar al club; asimismo enfatizó que es importante llevar a cabo unas negociaciones sólidas y rápidas para alcanzar los fichajes.

Situación de Funes Mori

El entrenador de La Pandilla también fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la posible salida del futbolista naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien podría dejar al equipo donde alcanzó el éxito para reforzar las filas del Cruzeiro de Brasil y así llevar su carrera a nuevas fronteras.

“Rogelio tiene contrato, está considerado, todo lo que rodea lo maneja la directiva, hoy tengo esta plantilla, algunos se van a ir y otros van a llegar, una vez cerrada diré si estoy conforme con lo que tengo. Rogelio tiene contrato, sí, después la directiva decidirá si quiere tenerlo hasta el día de hoy o hasta junio”, expresó.

Para finalizar, también habló sobre la llegada de Joge Rodríguez y Brandon Vázquez a Rayados de Monterrey justamente para poder lograr un empuje en el esquema de juego y así sumar más victorias en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Cuando hablamos de Monterrey la exigencia debe estar al 100, Jorge y Brandon saben al club que vienen y la competencia interna que van a tener para un lugar dentro de los once, la idea del volante central siempre estuvo en mi cabeza, la de los delanteros también, si bien tengo delanteros de jerarquía, pero el mercado de pases está abierto”, concluyó.

