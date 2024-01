‘La Casa de los Famosos 4’: Maripily Rivera dice que le gustaría llevar a la suite a Lupillo Rivera

A pocos días del estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’ se van conociendo detalles de los participantes y una de las que ha hecho una revelación de impacto es la actriz puertorriqueña Maripily Rivera, quien reveló que le gustaría llevar a la suite a Lupillo Rivera si llega a ganar como líder en alguna de las semanas que durará la competencia.

Durante una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’, que transmite Telemundo, la boricua hizo esta confesión que hizo pensar a muchos si podría tratarse de una futura pareja dentro de la competencia.

Verónica Bastos fue frontal y le preguntó a la artista: “Maripily, tú vas a subir a la suite a un hombre o a una mujer, tú dime, no me pongas que ay, es una amiga, te voy a subir a ti. Pon esa casa caliente”.

Ante esto, la habitante confirmada para el reality show dijo: “Sinceramente subiría pues de todo porque voy a tener ahí a mis amigas, muchachas que van a entrar, pero me gustaría a un Lupillo (Rivera), que es soltero, para conocerlo y preguntarle por qué me tiene bloqueada en las redes sociales”.

Luego de esto, indicó: “Después lo voy metiendo en el jacuzzi, para ablandarlo y me vaya diciendo qué le pasa conmigo”.

Maripily Rivera habla de ‘La Casa de los Famosos’

Pero esto no fue de lo único que habló la actriz, ya que también reveló otros aspectos de lo que espera mostrar en el exitoso reality show de la cadena Telemundo.

Una de las primeras cosas que contestó es si iba a estar 24/7 con su sensualidad y ella confirmó: “Tengo que ir con la personalidad que el público me ha aceptado hasta el sol de hoy, no puedo dejar de ser Maripily, pero más allá de ese personaje, van a ver una Maripily mucho más sensible que no muchos saben, cómo vive, cómo se levanta, qué come para mantener el cuerpazo que tiene, sus debilidades, ¿entienden?”.

Añadió que su vestimenta será variada y no serán solo atuendos sensuales. “Tendré mis días en que me tape un poco, otros en los que no, todo dependiendo de cómo me levante”.

La boricua comentó que le gustaría también entrenar a varios famosos para así admirar su cuerpo. “Hay como seis bombones”, adelantó acerca de los concursantes de esta edición.

