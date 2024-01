José Juan Macías culpa a Chivas de Guadalajara por no firmar con el Borussia Dortmund

El delantero mexicano y figura de las Chivas Rayadas de Guadalajara, José Juan Macías, sorprendió a todos los aficionados del Rebaño Sagrado al revelar que él pudo haber ocupado el espacio del artillero Erling Haaland dentro del Borussia Dortmund de Alemania debido a que él era el principal contrincante del noruego para tomar este papel dentro del equipo; a pesar de esto reconoció que los aztecas no se mostraron convencidos de la propuesta y rechazaron el acuerdo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista con su antiguo compañero Miguel Ponce durante el podcast Cascarita Rivals; en sus declaraciones Macías relató que esta situación la vivió en el año 2019 cuando se encontraba atravesando su mejor racha goleadora y era considerado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

“Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund, estábamos Haaland y yo en el mundo, la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigio una selección mexicana que una noruega güey, entonces yo metiendo goles en selección estábamos ahí. Estábamos para ir al Dortmund, pero por azares del destino se deciden por él, pero tenía las demás ofertas. No se acepta ninguna, no sé qué querían”, expresó.

José Juan Macías también explicó que además de la propuesta que recibió la directiva de Chivas de Guadalajara por el Borussia Dortmund, el delantero también se encontraba en la órbita de otros equipos del viejo continente como la Real Sociedad de España; para esta oportunidad los rojiblancos también tomaron la decisión de rechazar la oferta para poder mantenerlo en sus filas con la finalidad de conquistar el título de campeón de la Liga MX.

“Tenía ofertas de la Real Sociedad, tenía ofertas de clubes con contrato a tres años y tal y tal, pero la neta como pasa en el futbol mexicano, no nos dejan salir, malas decisiones que por eso el futbol mexicano está así de jodido”, agregó Macías en sus declaraciones.

Para finalizar, Macías también habló sobre como se llevó a cabo su llegada al Getafe español; recordemos que en este equipo no logró brillar como goleador y terminó registrando el que podría ser el peor momento de su carrera y por el que terminó regresando a México al no despertar el interés de ningún otro equipo en el balompié europeo.

“Ya después de desgastarme con la directiva, de que me quiero ir ¿por qué no me dejas salir? Cuando ya estaban embarrados de ofertas que no valían la pena y yo ya estaba podrido, entonces Michel cae en el Getafe”, concluyó.

