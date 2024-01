Pelotero Wander Franco deja en manos de Dios su caso por abuso sexual contra una menor en República Dominicana

Wander Franco, el pelotero dominicano de los Tampa Bay Rays de Florida, deberá reportarse a un tribunal en la isla caribeña cada mes mientras se ve su caso por abuso sexual contra una menor, además de pagar una indemnización de 2 millones de pesos (unos $34,000 dólares).

Las disposiciones de un juez fueron más livianas que las que pidió el Ministerio Público en la medida de coerción contra el campocorto de las Grandes Ligas del Béisbol (MBL).

La orden del tribunal emitida este viernes no implica impedimento de salida de República Dominicana contra el beisbolista ni arresto domiciliario.

Los fiscales habían solicitado 5 millones de pesos en lugar de 2 millones, y que Franco no pudiera salir de R.D.

En su lugar, el juez de instrucción instruyó a Franco a presentarse al tribunal cada 30 de mes por un periodo de seis meses.

Los fiscales argumentaron sobre un riesgo de fuga si a Franco lo dejaban libre.

“Wander Samuel Franco Aybar, ha sido citado en reiteradas ocasiones y no compareció ante el órgano investigado”, indica el documento de coerción que cita un artículo del Listín Diario.

“Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que los imputados podrían no someterse al procedimiento. Este elemento se configura, en atención a que, al momento de presentar esta solicitud, los imputados no ha aportado elementos de arraigo suficientes que permitan establecer que este no se sustraerá del proceso”, añade la solicitud.

Dos de las citaciones para comparecer ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, con las que Franco no cumplió eran para el 28 y 29 de diciembre pasado.

Franco supuestamente abandonó el país cuando trascendió públicamente que tenía una relación con la menor de 14 años. Alegadamente, el deportista de 22 años regresó a la isla cuando sus abogados le aseguraron que “todo estaba resuelto”.

Previo a la decisión de este viernes, Franco se presentó a la fiscalía de Puerto Plata el pasado lunes, 1 de enero, junto a sus abogados, Teodosio Jáquez Encarnación y Francisco Rodríguez Consoró. Desde ese momento, estuvo detenido hasta que ayer se determinó la medida de coerción.

A partir de ahora, un juzgado de instrucción evaluará cualquier diligencia relacionada con el caso, incluyendo el inicio del juicio.

Franco deja el proceso en manos de Dios

A su llegada al Palacio de Justicia en Puerto Plata , el pelotero manifestó a miembros de la prensa que dejaba el proceso en manos de Dios.

Franco está acusado de explotación sexual y lavado de dinero.

Supuestamente, Franco le envió a la madre de la víctima pagos mensuales de $1,700 dólares durante siete meses y le compró un auto. La intención era que la madre permitiera que el pelotero mantuviera la relación con la menor y la dejara salir con él a donde quisiera.

En un allanamiento en la casa de madre e hija, en septiembre del año pasado, agentes confiscaron 800,000 pesos dominicanos ($13,700 dólares), así como $68,500 dólares. Las autoridades indicaron que el efectivo estaba escondido detrás de un cuadro. Además encontraron un certificado de un banco local por 2.1 millones de pesos dominicanos ($36,000 dólares).

La madre, que también fue acusada en el caso, presuntamente usaba a la menor para sacarle dinero a cualquier pareja que esta tuviera, incluyendo Franco.

Fotos en redes sociales de Franco besándose con la muchacha habrían provocado el inicio de la pesquisa que trascendió a medios de prensa en agosto pasado.

El juez le impuso a la progenitora arresto domiciliario y le prohibió salir del país.

Al momento, el pelotero se encuentra en baja administrativa, luego de que la MBL lo colocara en lista restringida.

