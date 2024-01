Clovis Nienow, el galán que podría robar corazones en ‘La Casa de los Famosos 4’

Clovis Nienow, actor y modelo mexicano, fue confirmado este 8 de enero para ser uno de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos 4’, el exitoso reality show de la cadena Telemundo.

Poco después de que se conociera su incorporación al programa de telerrealidad, ofreció unas declaraciones en las que habló de sus expectativas para la competencia, una de las más importantes de la televisión hispana en los Estados Unidos.

Durante una entrevista con el programa ‘Hoy Día’ contó sus emociones a pocos días del lanzamiento de la cuarta temporada del show: “Estoy muy contento, emocionado, con ansias de que sea la fecha para entrar y ver a mis compañeros, también que me conozcan, y pues me preparo más que nada mentalmente porque es un reto fuerte. Vamos a disfrutarlo, a pasarla bien y a pasarlo rico”.

Luego, le preguntaron sobre su personalidad y dio algunas luces de lo que la audiencia podría ver: “En realidad un poquito de todo, soy tranquilo, no me gusta que se metan conmigo, pero lo que sí es que me gusta que me digan las cosas directo a la cara, igual que como soy yo. Tengo de todo un poquito, pero trato de ser pasivo, positivo, y aunque la pase mal, trato de verle el lado positivo a las cosas”.

Chiky Bombom le consultó acerca de su situación sentimental y si ha visto a algunas de las confirmadas para esta temporada.

Clovis Nienow podría buscar pareja dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’

Ante la pregunta, respondió: “Estoy solterito, todas las mujeres están bellas, guapísimas, voy con el corazón abierto, dispuesto a que pase lo que tenga que pasar, obviamente también quiero conocer a mis compañeros, a todas las chicas que han anunciado, que están hermosas”.

Clovis Nienow confirmó que va con la intención de que la gente lo conozca, luego de haber estado en otros realities shows como ‘Are You The One’, ‘El Match Perfecto’, ‘Jugando con Fuego Latino’ y ‘Por Amor o Por Dinero’: “Yo soy una persona muy amigable, muy alegre, positivo, he estado en otros realities y han visto algunas facetas mías, pero quiero literalmente desnudarme en alma, ganarme el cariño de toda la gente que nos está viendo en sus casas y aportarle alegría, entusiasmo, creatividad. Soy una persona muy ansiosa, entonces voy a estar haciendo ahí muchas cositas”.

La competencia está prevista que se estrene el 23 de enero y tiene ya a otras figuras confirmadas como Lupillo Rivera, Thali García, La Divaza, Ariadna Gutiérrez, Gregorio Pernía, Maripily Rivera, entre otros.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· ¿Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia y ex de Gianluca Vacchi, entrará a La Casa de los Famosos 4?

· ¿Quiénes han ganado ‘La Casa de los Famosos’, el exitoso reality show de Telemundo?

· Fans de Telemundo reaccionan al anuncio de Alana Lliteras en “La Casa de los Famosos 4”