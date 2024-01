‘Hoy Día’ tendrá una competencia de baile: ¿Cuándo se estrena y quiénes serán los jurados?

En el programa ‘Hoy Día’ anunciaron este lunes 8 de enero una competencia de baile en la que pondrán a prueba a varios famosos en la pista para que demuestren su talento en este arte.

El anuncio lo hizo Penélope Menchaca, quien explicó que este formato viene a reforzar las mañanas de Telemundo.

“Les hemos estado diciendo, las mañanas en ‘Hoy Día’ cambian y desde el próximo, apúntenle, 29 de enero, le cuento que siete celebridades van a estar compitiendo aquí, se convertirá esto en una pista de baile, en donde nuestro primer reality show del año se va a llamar ‘En Hoy Día Bailamos'”, dijo.

Detalles de ‘En Hoy Día Bailamos’

Daniel Arenas, por su parte, comentó: “Está espectacular, mi querida Penélope, será una competencia llena de drama, emoción, rivalidades. Los participantes van a dejar la sangre, el sudor y las lágrimas en la pista y escúchame quiénes van a ser los jueces, nada más y nada menos que la mismísima Aylín Mujica, Osmelito Sousa y el mismísimo, mejor que él no existe en este tema de baile, Toni Costa, sí señores”.

Luego de esto, el bailarín español habló de este nuevo reto que asume en su carrera: “Aquí estamos muy emocionados porque este concurso empieza cuanto antes”.

Además habló de lo que como juez evaluará en esta competencia: “Uno busca al mejor bailarín o bailarina, pero también más allá de eso es el que más evolucione, se lo tome en serio, aparte de que tiene que disfrutarse el show, y tiene también que tomar mucho en cuenta lo que los jueces tienen para decirle cada semana y para que llegue a la próxima semana con lo aprendido para demostrar que está enfocado en crecer en esta competencia y ganar”.

El coreógrafo reconoció que estar en el banquillo de los jueces lo aprovechará para usar todo lo que ha aprendido en su carrera y en su vida. “Es una responsabilidad tremenda porque hay que dar ese puto técnico, ese punto en el que el participante absorba lo que tú estás diciéndole y también hacer ese contraste con los otros jueces que no sé en qué plan van a llegar, pero yo voy a ser el buena gente, pero si tengo que poner un poquito de mano dura, lo voy a hacer”.

Penélope Menchaca puso en duda que vaya a ser tan bueno, pues conoce de baile y ante esto, el ex de Adamari López le contestó: “A mí se me caracteriza mucho por ser muy exigente cuando he sido maestro y cuando he bailado, pero la exigencia llega con la excelencia. Yo le voy a exigir a los concursantes, pero se lo tienen que disfrutar”.

Añadió que lo importante es que se vea este crecimiento y para ello deben poner empeño en cada una de las presentaciones.

