Amaury Vergara descarta la llegada de los naturalizados a Chivas de Guadalajara

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se han convertido en uno de los equipos que más sorpresas han generado en el presente mercado de fichajes de invierno luego de revelarse el interés por firmar al histórico delantero mexicano Javir ‘Chicharito’ Hernández; además de esto el equipo sorprendió con la contratación del mexicoamericano Cade Cowell, quien forma parte de la selección de Estados Unidos actualmente y llega proveniente del San Jose Earthquake.

La contratación de Cowell ha despertado dudas sobre la llegada de un extranjero a las filas del Rebaño Sagrado cuando en su reglamento se encuentra la orden de que no puede jugar ningún futbolistas que no sea mexicano; ante este hecho el propio presidente de la institución Amaury Vergara tomó la decisión de responder a las críticas y aclarar el motivo de este fichaje.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el mandatario de Chivas Rayadas de Guadalajara explicó que el equipo nunca le abrirá las puertas a ningún jugador naturalizado. Sin embargo, el norteamericano tiene raíces mexicanas y esto respeta cada uno de los estatutos del equipo al detallarse que los jugadores rojiblancos deben ser nacidos en México o con ascendencia mexicana.

“No hay naturalizados en Chivas. Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, sólo lo que me toca, en mi tiempo de vida, pero no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos ya sea nacidos o hijos de nacidos en México y eso es lo que por tradición en Chivas vamos a tener y lo estamos respetando”, expresó.

Cowell no es el único jugador que ha formado parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara de Amaury Vergara sin haber nacido en México, por lo que este tipo de actos no resultan extraños.

Lista de jugadores no nacidos en México que han jugado con Chivas de Guadalajara: