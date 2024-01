Trabajadores domésticos de NJ logran triunfo legal en sus derechos laborales

En una histórica victoria por los derechos laborales, la Asamblea General de Nueva Jersey aprobó este lunes la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos de Nueva Jersey, lo que marca un logro monumental para los 50,000 trabajadores domésticos del Estado Jardín.

Esta importante legislación, que recientemente fue aprobada en el Senado, es un testimonio de los incansables esfuerzos de las trabajadoras domésticas, sus defensores y los legisladores para reconocer y proteger los derechos de esta fuerza laboral crítica.

El proyecto de ley, presentado por el senador Richard Codey y la asambleísta Britnee Timberlake, abarca una serie de disposiciones para abordar las desigualdades de larga data en el sector del trabajo doméstico. Estos incluyen establecer acuerdos escritos para documentar horas, salarios y deberes; pausas obligatorias para comer y descansar; y protección contra represalias.

La nueva medida incluye disposiciones para facilitar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores domésticos y educar a los trabajadores y empleadores sobre la nueva ley. Además, el proyecto de ley garantiza un aviso previo de despido y otras protecciones para los trabajadores internos, como la privacidad y las salvaguardias contra la trata.

Más que una simple ley



“Al recibir el nuevo año, hoy se celebra un día especial y transformador para las trabajadoras domésticas de Nueva Jersey. La Declaración de Derechos de las Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey es más que una simple ley; es una muestra genuina de respeto por la dignidad y trabajo invaluable de las trabajadoras domésticas”, manifestó Jenn Stowe, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (NDWA).

Evelyn Saz, ex trabajadora de atención domiciliaria y organizadora de atención domiciliaria de la ANTH en Nueva Jersey, expresó: “Como trabajadora de atención domiciliaria y organizadora en Nueva Jersey, la aprobación de la Declaración de Derechos de las Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey me llena de inmenso orgullo y esperanza. Esta legislación no es sólo un documento legal; es un testimonio de la fuerza y ​​la resiliencia de las trabajadoras domésticas que durante mucho tiempo han sido infravaloradas y desprotegidas. Mi viaje, desde los desafíos que enfrentan en El Salvador hasta las luchas como trabajadoras de atención domiciliaria en Nueva York Jersey, me ha mostrado la importancia de defender nuestros derechos y nuestra dignidad”.

Paso fundamental



“Este proyecto de ley es un paso fundamental hacia la justicia, no sólo para nosotros en Nueva Jersey sino para las trabajadoras domésticas de todo el país. Merecemos trabajar con protección, dignidad y el respeto que nos hemos ganado por derecho. Esta victoria es para todas las trabajadoras del hogar que han cuidado incansablemente a los demás mientras soportaban las injusticias en silencio. Hoy celebramos nuestra fuerza colectiva y el futuro mejor que nos espera a todos”, concluyó Saz.

La Declaración de Derechos de las Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey continúa con el precedente establecido por sus vecinos de Nueva York, el primer estado en aprobar dicha legislación, y refleja proyectos de ley similares en Connecticut, Massachusetts y ciudades como Filadelfia y Washington, DC. La Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos de Nueva Jersey representa un importante paso adelante en el compromiso de Nueva Jersey de proteger y empoderar a los trabajadores domésticos, una fuerza laboral que históricamente ha sido ignorada.

Para obtener más información sobre la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos de Nueva Jersey y legislación similar, visite domesticworkers.org

Medidas decisivas: