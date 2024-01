Arrancan los playoffs de la NFL: ¿Cuánto cuesta el boleto más barato de cada enfrentamiento?

La temporada regular de la NFL llegó a su fin y ya se conocen a los 14 equipos que disputarán los playoffs de la temporada. Baltimore Ravens por la Americana y San Francisco 49ers por la Nacional, con los mejores récords, fueron ubicados directamente en la Serie Divisional.

Mientras que Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Houston Texans, Cleveland Browns, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers, Philadelpia Eagles, Los Angeles Rams y Green Bay Packers irán a la Ronda de Comodín.

El primer encuentro será este sábado 13 entre Texans y los Browns. Este partido en el NRG Stadium de Houston tendrá su ticket más barato en $100 dólares, según la web Ticketmaster, y aunque parece una cifra elevada, será de las más baratas en estos playoffs.

NRG Stadium, casa de los Houston Texans / Getty Images

Para estos playoffs, la entrada más barata la tendrá el Arrowhead Stadium para el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins. Curiosamente uno de los duelos más interesantes que tendrá a Patrick Mahomes y Travis Kelce vs. Tua Tagovailoa y Tyreek Hill. El boleto más económico para este duelo costará apenas $55 dólares.

Por otra parte, el boleto más caro de los seis enfrentamientos de la ronda de comodín lo tendrán los Detroit Lions; quienes recibirán a Los Ángeles Rams con una entrada que se puede conseguir en $450 dólares la más barata.

Por otro lado, también se conocen los precios de los boletos a los enfrentamientos de la Ronda Divisional. Las entradas para ir al M&T Bank Stadium, en Baltimore, comienzan en los $263 dólares, mientras que ir al Levi’s Stadium para ver a los 49ers ante el peor sembrado de los que califiquen de la ronda de Wild Card, empiezan en $360 dólares.

Precios de los boletos más baratos para los playoffs de la NFL

Packers vs. Cowboys $92 dólares

Dolphins vs. Chiefs $55 dólares

Browns vs. Texasn $100 dólares

Steelers vs. Bills $163 dólares

Rams vs. Lions $450 dólares

Eagles vs. Buccaneers $125 dólares

49ers en Ronda Divisional $360 dólares

Ravens en Ronda Divisional $263 dólares

