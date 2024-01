Chris Christie anuncia que se retira de la carrera presidencial de 2024

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Chistie, anunció este miércoles que se retira de la carrera presidencial republicana.

“Es claro para mi esta noche que no hay un camino para ganar la nominación, y es por eso que estoy suspendiendo mi campaña”, dijo Christie durante un mitin en New Hampshire. “Preferiría perder diciendo la verdad que mentir para ganar, y hoy no siento lo mismo porque esta es una lucha por el alma de nuestro partido y el alma de nuestro país”, añadió.

La renuncia de Christie se produce a falta de menos de una semana para las elecciones primarias en Iowa, y menos de dos semanas para las de New Hampshire.

El exgobernador de Nueva Jersey, que se destacó en la campaña presidencial por fustigar continuamente al expresidente Donald Trump, dijo que asegurará de que Trump no vuelva a la Casa Blanca.

“Quiero prometerte esto”, continuó Christie. “Me aseguraré de que de ninguna manera permita que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Y eso es más importante que mi propia ambición personal”.

Durante la campaña había dicho que el expresidente no es apto para ser presidente de Estados Unidos o rechazando un eventual indulto al magnate de Nueva York.

“Lo conozco bien desde hace 22 años… y puedo prometerles esto. Si lo vuelven a poner detrás del escritorio en la Oficina Oval… y es necesario tomar la decisión sobre si lo pone él mismo primero o tú primero… él se elegirá a sí mismo“, añadió sobre Trump.

La salida de Christie es especialmente buena para Nikki Haley. De acuerdo con una reciente encuesta, Haley está por detrás de Trump en New Hampshire por tan solo 7 puntos. En esa misma encuesta, de CNN, Christie obtuvo un 12%. Si la mayoría de votos del exgobernador de Nueva Jersey fueran hacia la exembajadora ante la ONU, podría dar la sorpresa derrotando a Trump.

No obstante, otras encuestas son menos optimistas, y sitúan a Haley por detrás de Trump por 20 puntos en New Hampshire, aunque con Christie en el tercer lugar superando los 10 puntos.

