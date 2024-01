Hermanitos de 6 y 8 años mueren tras caer en estanque helado de complejo de apartamentos en Wisconsin

Uno de los dos hermanos muertos tras caer en un charco helado en Wisconsin la semana pasada supuestamente trató de rescatar al otro.

Antwon Amos Jr., de 6 años, y Legend Sims, de 8, fallecieron el lunes y el sábado, respectivamente, según declaraciones de familiares a medios, así como de oficiales en Sun Prairie. La causa específica de las muertes no ha sido divulgada.

Los hermanos habían sido trasladados en condición crítica a un hospital.

El viernes, cayeron en el estanque helado detrás de uno de los edificios principales del recién abierto complejo de apartamentos The Wildwood at Main en la zona oeste de la ciudad.

Una publicación en la página Black Men Coalition of Dane County en Facebook, espacio en el que los menores participaban de una programa de pelota, señala que Legend trató “valientemente” de salvar a Antwon.

El incidente se registró a eso de las 3:20 p.m. del referido día.

Los menores recién habían llegado de la escuela cuando se reportó la tragedia.

Bus escolar había dejado a menores por la zona

Poco antes de la tragedia, los pequeños habían culminado su jornada de clases en Royal Oaks Elementary School. Un autobús los dejó por la misma esquina donde fueron recogidos, pero la parada en sí no está localizada delante del estanque de retención.

Bajo la política del distrito escolar, adultos deben recoger a menores del programa de kindergarten en la parada de bus. Sin embargo, este requisito no aplica estrictamente a otros estudiantes.

De acuerdo con el reporte de Wisconsin State Journal, en esos casos, la postura del distrito es que el padre o cuidador es responsable por la seguridad del estudiante hasta que este aborda el bus, y retoma la responsabilidad cuando el menor se baja del busca tras el viaje de vuelta.

El Departamento de Policía de Sun Prairie indicó este martes que desconocen, al momento, si había algún adulto esperando a los hermanos la tarde del viernes.

Piden barrera de seguridad en la zona

Los parientes no se han expresado sobre este particular, pero sí han cuestionado junto a otros miembros de la comunidad la falta de barreras de seguridad en la zona del estanque.

Hoy, precisamente, la organización no gubernamental Progress Center for Black Women que le está brindando servicios a la familia de los niños, planea reunirse con oficiales locales y estatales para indagar sobre este particular. La expectativa es que las autoridades coloquen una barrera temporal alrededor del charco mientras trabajan en una solución permanente.

El estratega de Comunicaciones y diversidad de Sun Prairie, Jake King, dijo que no existe una ordenanza o regulación de zonificación que le requiera a la ciudad colocar verjas o barreras alrededor de los cuerpos de agua de la demarcación.