La Casa de los Famosos 4 anuncia a ‘La Bebeshita’, Mariana González, ‘La Bronca’ y Carlos Gómez

La Casa de los Famosos 4 ha presentado a cuatro nuevas celebridades que formarán parte de esta nueva temporada del reality de Telemundo y ellos son: ‘La Bebeshita’, Mariana González, Silvia Del Valle ‘La Bronca’ y Carlos Gómez ‘El cañón’. Con esta presentación nos enfrentamos a que sólo resta averiguar quiénes son los 8 famosos restantes para esta temporada.

De momento sabemos que junto a ellos estarán: Sophie Durand, Pedro ‘La Divaza’ Figueira, Thalí García, Ariadna Gutiérrez, Alana Lliteras, Fernando Lozada, Clovis Nienow, Gregorio Pernía, José Reyes, Lupillo Rivera y Maripily Rivera.

Algunos de los famosos ya presentados, en El Diario de Nueva York ya los habíamos anunciado como posibles candidatos. Nuestros lectores incluso participaron en una encuesta en donde muchos de los que pedían han sido confirmados por Telemundo entre los que podemos destacar a “La Divaza”, Fernando Lozada, Gregorio Pernía y Maripily Rivera.

La cuarta temporada, por otra parte, dará inicio el próximo 23 de enero del año 2024. Arrancará en el horario de las 7PM/6C y contará con la conducción de Nacho Lozano y Jimena Gallego. Es importante señalar que la conducción de Lozano estará siendo observada muy de cerca por nuestros lectores y televidentes de la cadena, porque antes de él, Héctor Sandarti era el conductor estelar del reality y durante tres generaciones fue creciendo junto a la audiencia y los famosos que conformaron este proyecto.

El próximo 23 de enero empieza La Casa de los Famosos 4. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Pero, para el día del estreno se espera que al menos cuatro de los ocho restantes sean presentados. Muchos tienen grandes expectativas para dicho momento ya que desde el año pasado se viene exponiendo la posibilidad de que Frida Sofía forme parte de esta cuarta temporada. También falta que confirmen si es verdad que Aleska Génesis será parte de este show.

Qué sabemos de los cuatro, nuevos confirmados

Empecemos con la locutora de radio Silvia Del Valle, conocida como “La Bronca”. Ella es toda una personalidad de los medios con más de 20 años en la locución a nivel nacional que se ha colocado como una de las principales personalidades de radio en la costa oeste de los Estados Unidos. Su exitoso programa matutino, “La Bronca Mañana”, llega a la audiencia de todo el país.

Es originaria de Delicias, Chihuahua, México, y además ha participado en programas de televisión y competencias de baile que la han llevado a conectar con su público de Los Ángeles.

Aunque usted no lo crea a esta temporada se une nada más y nada menos que Mariana González, conocida como la ‘Kim Kardashian mexicana’. Formó parte del programa “Rica, Famosa, Latina” y desde entonces no hay nadie que no la identifique. Ella es originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, González es aunque es una popular influencer con más de 1.1 millones de seguidores en Instagram ha estado en el ojo del huracán desde que oficializó su relación amorosa con su actual esposo, Vicente Fernández Jr.

La Bebeshita, Mariana González, “La Bronca” y Carlos Gómez entrarán a La Casa de los Famosos 4. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Y el mundo de los deportes tampoco se resiste a La Casa de los Famosos y ahora también entrará al reality Carlos Gómez, un ex pelotero y entrenador personal que llegó a participar en la popular competencia deportiva de Telemundo, Exatlón Estados Unidos. Este venezolano que actualmente se encuentra soltero y residiendo en Miami, Florida, llegó a ser pelotero profesional que jugó para las ligas menores de la MLB (Major League Baseball) en la posición de campocorto.

Por último, pero no menos importante está Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida por todos como “La Bebeshita”, es conductora, influencer, cantante y estrella de reality shows tal como la pudimos ver en “Los 50” de Telemundo, donde se ganó el cariño de la audiencia hispana de los Estados Unidos.

