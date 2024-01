Llegó la hora de actualizar sus datos para renovar su seguro con NY State of Health

NY State of Health, el mercado de planes de salud de Nueva York, está notificando a los inscritos en Medicaid, Child Health Plus (CHPlus) y Essential Plan (EP) por correo electrónico, mensaje de texto y/o correo postal cuándo es el momento de renovar su seguro médico. Así que si usted y su familia están afiliados a estos programas públicos tómese el tiempo para asegurarse que NY State of Health tenga su dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico actualizados para que puedan comunicarse con usted sobre el proceso de renovación.

Usted se preguntará, ¿por qué debe renovar su seguro de salud?

Debido a la emergencia de salud pública (PHE) por el COVID-19 no se realizaron renovaciones desde el 2020, pero las nuevas normas federales requieren que el estado de Nueva York las reinicie para los inscritos en programas públicos este 2023. Si no renueva su afiliación a tiempo, se arriesga a tener una interrupción en la cobertura.

No todo el mundo renovará su seguro al mismo tiempo; los plazos de renovación se basan en la fecha de finalización de la inscripción. Por ejemplo, si su seguro finaliza en marzo, recibirá su aviso a principios de febrero y deberá actuar hasta finales de marzo. Puede encontrar la fecha de finalización de su inscripción iniciando sesión en su cuenta de NY State of Health, llamando al Centro de Servicio al Cliente al 1-855-355-5777 o comunicándose con su asistente de inscripción si está trabajando con uno.

Toda la información es confidencial. Lo que usted le diga a NY State of Health y a sus asistentes es privado. Los datos que usted nos proporcione para renovar o inscribirse en un plan de salud no se compartirán con nadie más y no se utilizarán para ningún otro propósito.

Los asistentes de inscripción certificados brindan ayuda personalizada gratuita, en su idioma preferido, para guiarlo a través del proceso de renovación. Esto permite a los clientes entender sus opciones de seguro de salud, comparar planes y tomar la mejor decisión para protegerse ellos y a sus familias con atención médica asequible.

Nuestros asistentes están disponibles en todo el estado y trabajan en horarios flexibles. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Obtenga ayuda para la inscripción” en la página de inicio del sitio web de NY State of Health: nystateofhealth.ny.gov.

Los asistentes de inscripción lo guiarán a través del proceso de renovación, le informarán si todavía es elegible para los programas en los que actualmente está inscrito, lo ayudarán a entender sus opciones al inscribirse en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir sus costos.

Si sus ingresos han cambiado desde antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, es importante que provea esa información a NY State of Health para asegurarse de que aún sea elegible para el programa en el que está inscrito actualmente.

NY State of Health está para ayudarlo a encontrar planes de salud asequibles y de calidad que se adapten a sus necesidades y su presupuesto, y ofrece una ventanilla única para inscribirse en Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Planes de Salud Calificados (con y sin asistencia financiera).

Los créditos fiscales federales mejorados (https://info.nystateofhealth.ny.gov/americanrescueplan) harán que la cobertura sea más asequible para las personas que hacen la transición a un Plan de Salud Calificado (QHP). La inscripción en NY State of Health permanecerá abierta para que cualquier persona que pierda su cobertura de Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan durante el proceso de redeterminación pueda inscribirse en un Plan de Salud Calificado, si reúne los requisitos.

Si desea obtener más información sobre los cambios, encuentre información útil y respuestas a sus preguntas en: https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.

Además, si se registra para recibir las alertas de texto SMS/MMS de NY State of Health recibirá actualizaciones importantes sobre seguros médicos, incluso cuándo es el momento de renovar su cobertura. Para suscribirse, envíe un mensaje de texto con INICIAR al 1-866-988-0327. Para recibir mensajes de texto en inglés, envíe START al mismo número.

Cerca de 6.9 millones de personas -o uno de cada tres neoyorquinos- están inscritos en cobertura médica a través de NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado.

Los asistentes de inscripción certificados pueden proporcionar a los consumidores ayuda paso a paso gratuita durante el proceso de inscripción (https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch) y el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 380 representantes bilingües que hablan español.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

1. Llame para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

2. Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

3. Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.