Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 11 al 17 de enero

Estreno de “Colao 2” en Nueva York

‘Colao 2’, la secuela de la exitosa comedia romántica caribeña ‘Colao’, estrena este viernes 12 enero en las salas de Nueva York. Nashla Bogaert y Manny Pérez repiten sus roles como Antonio y Laura, junto a los populares comediantes dominicanos, Raymond y Miguel. Dirigida por Frank Perozo y producida por Kendy Yanoreth junto a Spanglish Movies, la historia se retoma cuando después de seis años juntos, Antonio y Laura enfrentan una crisis en su relación que amenaza con separarlos. Colao 2 sigue las altas y bajas de la pareja mientras intentan resolver sus problemas. El público podrá presenciar el humor y romance que hicieron que la original fuera un éxito. Será proyectada en el AMC Empire 25 (234 W 42nd Street); Showcase Cinema De Lux Cross County (2 South Dr. Yonkers); Concourse Plaza Multiplex Cinemas 214 E. 161 St.Bronx.

Nashla Bogaert y Manny Pérez repiten sus roles como Antonio y Laura en Colao 2. Cortesía

Festival de Danza en el Guggenheim

‘Works & Process at the Guggenheim’ presenta el Underground Uptown Dance Festival, un encuentro de danzas callejeras y sociales que se lleva a cabo en el teatro subterráneo diseñado por Frank Lloyd Wright en el Guggenheim, del 10 al 16 de enero, y en el Alice Tully Hall de Lincoln Center este viernes 12 de enero. Inspiradas por la arquitectura circular del Guggenheim, las círculos presentes en la danza callejera y los entornos sociales donde germinaron estas tradiciones artísticas, las obras que se presentan entrelazan a las audiencias y artistas. Estas comisiones buscan amplificar las cualidades innatas de la danza para conectar físicamente y facilitar la encarnación de la alegría y la comunidad. En ell Museo Solomon R. Guggenheim (Teatro Peter B. Lewis, 071 Fifth Ave). Entradas de “Elige lo que pagas” disponibles en www.worksandprocess.org.

Foto: Elyse Mertz

Concierto para niños en el Carnegie Hall

Este sábado 13 de enero, de 12:00 a 3:00 pm, los niños cantarán y bailarán al ritmo de música de todo el mundo en el regreso de los populares conciertos familiares de “Musical Explorers” en el Carnegie Hall. El guitarrista, compositor y cantante Yasser Tejeda compartirá sus raíces dominicanas y se presentará para niños de 4 a 8 años y sus familias. Estos conciertos altamente interactivos despiertan la curiosidad en los más pequeños, mientras ellos aprenden sobre diferentes culturas y tradiciones. Además de la música de raíces dominicanas, los conciertos de enero presentarán los sonidos de Mele Hawai’i, música tradicional hawaiana, liderada por el ganador del Grammy Kalani Pe’a, y música folklórica iraquí con el violinista y cantante Layth Sidiq. Se ofrecerán actividades previas al concierto de forma gratuita una hora antes de cada presentación, para ayudar a que los padres y niños se preparen para cantar y bailar junto a los artistas. Para boletos e información, visite: https://www.carnegiehall.org/

Yasser Tejeda. Getty Images

Mesa redonda sobre Sophie Rivera

Este sábado 13 de enero, En Foco y Pregones/Puerto Rican Traveling Theater presentan “Sophie Rivera: Más Allá de la Lente”, una mesa redonda que destaca la vida y el legado de la fotógrafa puertorriqueña Sophie Rivera. La discusión es una iniciativa del Centro de Estudio Nueva Luz (NLSC) y forma parte de los esfuerzos de En Foco para preservar la cultura y el legado de artistas diaspóricos dedicados a la lente. El panel contará con la participación de Marisol Díaz-Gordon, Rocio Aranda-Alvarado y Nina Kuo. La discusión está vinculada a la actual exposición, “Boricua lens: Retratos de Sophie Rivera”, que se exhibe en Pregones/PRTT hasta el 4 de abril y virtualmente en www.enfoco.org. A las 3:00 pm, en el Teatro Pregones, ubicado en el 575 Walton Avenue, Bronx. Reservar en: https://www.eventbrite.com/e/sophie-rivera-beyond-the-lens.

Foto hecha por Sophie Rivera, sin título./Cortesía

Cierre de la exhibición de trenes del Jardín Botánico

El tradicional Holiday Train Show del Jardín Botánico de Nueva York culminará su temporada el próximo martes 16 de enero. La exhibición muestra trenes modelo que atraviesan por representaciones de casi 200 réplicas de lugares emblemáticos de Nueva York, cada uno recreado con corteza, ramitas, bellotas, hojas, palitos de canela y otros materiales naturales en el Conservatorio Enid A. Haupt del NYBG. Asimismo, la última noche de NYBG GLOW, una exhibición de luces al aire libre en el bosque, tendrá lugar este sábado 13 de enero. Más información: https://www.nybg.org.

Foto:NYBG

Días gratis en el Museo Whitney

Este domingo 14 de enero, el Whitney Museum of American Art llevará a cabo su primer programa gratuito ‘Segundos Domingos’, con actuaciones musicales en vivo, actividades artísticas para todas las edades y recorridos que celebrarán la exitosa exposición Henry Taylor: B Side y la obra de artistas destacados como Ruth Asawa y Sadie Barnette. A las 11:30 a.m. y a la 1:00 p.m., artistas del Jazz at Lincoln Center ofrecerán un concierto especialmente diseñado para niños, explorando cómo los artistas afroamericanos y sus experiencias han moldeado profundamente la música en los Estados Unidos. Además de los Segundos Domingos, el museo lanzó las Noches de los Viernes Gratis (Free Friday Nights) a partir del 12 de enero, con entrada gratuita de 5 a 10 p.m. A pesar de que la entrada es gratuita para estos programas, es necesario contar con boletos. Para reservar, visite: https://whitney.org/.

Foto: Whitney Museum

Teatro ruso en Nueva York

Krymov Lab NYC arrancó su presentación limitada de la celebrada interpretación de Eugene Onegin de Pushkin, “In Our Own Words” del director ruso Dmitry Krimov, actualmente residiendo y creando en el exilio en Nueva York. En la producción, cuatro rusos inmigrantes intentan desesperadamente comunicar el valor de un clásico intraducible a una audiencia de Nueva York. ¿En medio de las atrocidades de la guerra, todavía hay lugar en el mundo actual para Dostoievski, para Chaikovski, para Pushkin? ¿Pueden la belleza y el intelecto sobrevivir a tales horrores? ¿Y deberían? Desde esta semana hasta el domingo 28 de enero para una nueva presentación limitada en asociación con Under the Radar; Mark Russell, Director del Festival y ArKtype, Productor del Festival en BRIC (57 Rockwell Pl, Brooklyn). Los boletos están disponibles en https://www.universe.com.

Foto: Cortesía

El globalFEST regresa al Lincoln Center

Siguiendo los pasos de la serie de apertura en el David Geffen Hall y una celebración al aire libre que duró toda la noche como parte de Summer for the City en 2022 y 2023, los catalizadores culturales de globalFEST regresan este domingo al Lincoln Center para otra velada de descubrimiento musical. Este evento anual ha contado con estrellas como Angelique Kidjo, Tanya Tagaq y DakhaBrakha, junto con bandas emergentes. Esta vez el numeroso grupo de artistas, entre los que destacan El Laberinto del Coco, Yasser Tejeda y Tarta Relena, vuelve para otra toma completa del teatro, ocupando todos los pisos y espacios del edificio. A las 7:00 pm. Entradas e información:https://www.lincolncenter.org.

Foto:Lincoln Center

Arranca el programa ‘NYC Winter Outing 2024’

La Oficina de Turismo y Convenciones de la Ciudad de Nueva York anunció el inicio de las reservaciones para la nueva temporada de NYC Winter Outing 2024, presentado por Mastercard. El programa se llevará a cabo del 16 de enero al 4 de febrero, ofreciendo descuentos en experiencias en los cinco condados, incluyendo menús de NYC Restaurant Week en más de 600 restaurantes; entradas 2 por 1 para 23 espectáculos de Broadway en NYC Broadway Week; y entradas 2 por 1 para más de 60 museos, atracciones, tours y artes escénicas para NYC Must-See Week. NYC Hotel Week, que es parte de NYC Winter Outing, ya está en marcha, ofreciendo un 24% de descuento en las tarifas estándar en más de 160 hoteles hasta el 4 de febrero. Las reservas para los cuatro programas se pueden realizar en nyctourism.com/winterouting.

Taller de fotografía en español gratuito

El Museo Noguchi en Queens, junto con Project Luz, está ofreciendo un taller gratuito de fotografía en español para adultos (mayores de 16 años). La artista Sol Aramendi guiará a los participantes en técnicas básicas de fotografía y video, así como en composición de imágenes. Tomando inspiración de las esculturas de piedra de Isamu Noguchi, las películas experimentales de Marie Menken y organismos naturales como los hongos, los participantes explorarán cómo la fotografía y el cine pueden capturar el crecimiento, la conexión y la transformación a lo largo del tiempo. Los asistentes deben llevar una libreta y una cámara o teléfono celular; la participación es gratuita. Se llevará a cabo los martes por la mañana, del 16 de enero al 27 de febrero. Detalles y registro: noguchi.org/projectluz.