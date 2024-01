“Brasil tiene que aprender a jugar sin Neymar”: Dorival Júnior en su presentación con la Canarinha

Este jueves se oficializó el nombramiento de Dorival Júnior en reemplazo de Fernando Diniz como nuevo seleccionador de Brasil, con la presentación del ex conductor del San Pablo a los medios de comunicación.

Dorival, emergente ante la negativa de Carlo Ancelotti se hizo cargo este jueves de su nuevo puesto, uno que por su relevancia en el futbol mundial es considerado de los más difíciles del planeta.

Y es que ser seleccionador de la ‘verdeamarelha’ es una silla muy caliente que requiere de mucho manejo de vestidor además de todo lo futbolístico y anímico, por lo que de inmediato se puso a aclarar la relación que lleva con el exjugador del Barcelona, PSG y Santos, este último club, en el que coincidió con él.

En este sentido, fue consultado sobre los desencuentros mantenidos con el futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita en su paso por el banco del Santos, donde solo dirigió 24 partidos entre diciembre de 2009 y septiembre de 2010: “No tengo ningún problema con Ney”.

A continuación, profundizó en sus definiciones: “La proporción que tomó esa situación fue desproporcionada. Después de ese partido ya estábamos hablando. La directiva tomó una decisión y la respeté. Pero cada vez que nos encontrábamos era una situación positiva. El fútbol es muy dinámico. El cielo y el infierno están a sólo un pie de distancia”.

El encuentro al que hace referencia tiene relación al punto más álgido del conflicto, cuando el DT le indicó a otro jugador que ejecutara un penal que Neymar quería patear. Esto derivó en el enojo de la estrella de 18 años, que incluyó una serie de insultos a la vista de todos y su separación temporal del plantel. Fue apartado por dos partidos. Ambos volverán a compartir las concentraciones, luego de un período donde lograron la obtención de la Copa de Brasil 2010, la única del Peixe en su historia.

“Brasil tiene que aprender a salir adelante sin Neymar, considerando que está lesionado, aunque también tenemos que saber aprovechar al que es considerado como uno de los tres mejores futbolistas en el momento”, aseguró el estratega tras firmar el contrato que lo convierte en seleccionador hasta el fin del Mundial de 2026.

Según el nuevo técnico de la Canarinha, Neymar es un jugador imprescindible mientras que no esté lesionado y esté en buenas condiciones y totalmente concentrado.

El atacante se lesionó en un partido con la selección brasileña el año pasado y la previsión es que solo vuelva a las canchas en agosto, por lo que se perderá al menos cuatro amistosos de la selección brasileña, entre los cuales los ya acordados con Inglaterra, España y México, y la Copa América de este año en Estados Unidos.

Además, reveló su dura historia de vida hasta llegar al banquillo de su país: “Es una satisfacción, sinceramente estoy conmovido, después de todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. Y sobre todo en los últimos seis, siete años, logrando superar dos momentos de mucha dificultad dentro de mi casa, mi hogar. Mi esposa tenía un cáncer muy agresivo y poco después a mí también me lo diagnosticaron. Esto me fortaleció aún más y pude repensar puntos de mi carrera”.

“Hoy estoy aquí representando al equipo más ganador del planeta, ese que inspira a muchos en todo el mundo. Y tiene la obligación de volver a ganar. El fútbol brasileño es muy fuerte, se reinventa. No puedes pasar por el momento que estás pasando. Que sirva de lección para que podamos encontrar un nuevo camino. Nuestro momento es difícil, pero nada que sea imposible de revertir rápidamente”, analizó.

