Dua Lipa tendría nuevo interés amoroso; fue vista muy “romántica” junto a Callum Turner

Luego de terminar su relación con el director de cine francés Romain Gavras, en diciembre del año pasado, tal parece que Dua Lipa ha encontrado nuevamente el amor en los brazos del actor inglés Callum Turner.

Y es que aunque la intérprete de “Levitating” no ha hecho algún tipo de declaración o se ha mostrado junto a Turner de manera pública, algo que sí realizó con Gavras durante la alfombra roja del Festival de Cannes en 2023, la nueva relación de la cantante podría haberse revelado por un pequeño descuido.

Gracias a diversas imágenes difundidas por el medio TMZ, se vio a la también empresaria compartir un romántico e íntimo momento con Callum, con quien incluso parece compartir un beso durante la presentación de la serie “Murders of the Air”.

Dua Lipa terminó su relación con Romain Gavras en diciembre de 2023. Crédito: AFP / Getty Images

La nueva relación de Dua Lipa inició hace tiempo

A pesar de la poca información disponible hasta el momento, diversos hechos recientes señalan que la pareja de ingleses pudieron haber iniciado su relación hace algunas semanas. Cabe recordar que durante la ceremonia de los Globos de Oro, en donde la cantante fue nominada a Mejor Canción Original gracias al tema que compuso para “Barbie”, fue vista compartiendo un baile lento y sensual con otra persona.

En aquel momento, el rostro de su acompañante no fue revelado de manera explícita. Sin embargo, gracias a su cabellera y complexión física, se confirmó que era el mismo con quien se le vio en la reciente presentación de la serie de Apple.

Según las imágenes difundidas, tanto Dua como Callum se encontraban en la entrada trasera del Avra de Beverly Hills en un baile muy similar al que compartieron en el Globo de Oro. Pero lo más impactante fue ver a los enamorados darse, lo que parece, un beso.

Luego del momento captado por el medio estadounidense, se sabe que los dos artistas salieron del recinto de manera separada y sin ningún atisbo de que estuvieron juntos. Sin embargo, la cantante fue captada saliendo por la misma puerta en la cual fue grabada con una gran sonrisa en el rostro, lo que hace pensar que vivió un gran momento.

Dua Lipa se prepara para un gran año

Dejando de lado su posible romance con el intérprete de “The Boys in the Boat”, “Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore”, entre otros, Dua Lipa se prepara para un gran 2024 gracias a su participación en el filme de Matthew Vaught “Argylle”, en un rol de mayor protagonismo y no solo en un cameo, como ocurrió en “Barbie”.

De igual manera, y gracias a su empresa Radical 22, la cantante podría seguir cosechando grandes ganancias. Vale recordar que el año pasado, esta misma compañía le otorgó una fortuna de más de $60 millones de dólares, lo que, de acuerdo con expertos y sigue con este ritmo, le daría los siguientes años el título de la artista más rica de Inglaterra, incluso por encima de Adele.

