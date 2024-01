Karina Banda y Carlos Ponce revelan sus secretos como pareja y dan detalles de su primera cita

El cantante Carlos Ponce y Karina Banda recientemente decidieron abrir su corazón y compartieron detalles sobre su matrimonio, revelando cosas personales que nunca antes habían hecho público, pero lo mencionaron todo en el programa “Cara a Cara con Rodner”.

La presentadora de televisión quiso destacar la importancia del apoyo que tienen entre sí, y es que no solamente se trata del ámbito personal, también lo hacen en lo profesional: “Tu felicidad llega cuando ves a la persona que amas también feliz. Si él no está feliz, yo tampoco voy a estar“.

La mexicana reveló que al inicio ella solamente pensaba en cancelar los encuentros con el actor: “Yo me rehusaba a salir con él. Era súper celosa. Aparte él, con su edad, con hijos. Eran puras inseguridades mías”.

Carlos Ponce tiene 51 años y su esposa Karina Banda tiene 35. / Foto: Mezcalent.

La conductora en la primera cita no pudo negar que: “Yo estaba súper nerviosa. Olía delicioso”, manifestó la conductora en el pódcast del venezolano.

En diversas ocasiones Karina ha expresado lo importante que es para ella el hecho de convertirse en madre. Por ello, Carlos respondió lo que piensa sobre dicho tema: “¿Me hace falta biológicamente un hijo? No, pero yo no estoy cerrado a la posibilidad de tener un hijo. Yo voy muy al plan de Dios, y si Dios quiere que tengamos hijos vamos a tener hijos”.

La entrevista también tocó temas más personales, como la forma en que Carlos y Karina han logrado equilibrar sus carreras exitosas y su vida familiar. Ambos admitieron que no siempre ha sido fácil, pero siempre han priorizado su relación y sus parientes sobre cualquier otro aspecto.

Karina Banda y Carlos Ponce no descartan la opción de tener hijos en un futuro. / Foto: Mezcalent.

Karina, al igual que su esposo, se encuentra divorciada desde hace bastante tiempo y al ser consultada por dicha experiencia dijo: “No me gusta hablar de alguien que no es del medio, pero sí te puedo decir que el día que mi primer matrimonio se terminó fue cuando él me dijo que él quería una esposa normal, y yo le dije que no podía ser una esposa normal. Yo dejé a mi familia, dejé mi país, dejé todo por mis sueños. Yo no vine a Estados Unidos para casarme y ser ama de casa“.

