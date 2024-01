Líderes alientan a romper silencio que permite la trata de jóvenes

Poco más de 500 estudiantes de la high school de Computación y Tecnología Aerospace, en el barrio del Bronx, reaccionaron de manera jovial a las malas decisiones que tomaba el personaje de una joven que apareció como víctima en una cinta educacional de reciente estreno y cuya finalidad es alertar a los jóvenes sobre los métodos de quienes trafican con fines de explotación sexual.

“Escuchaba las reacciones mientras corría el video pero les debo decir que esto que mostramos sucede más seguido de lo que ustedes creen” les aclaró la abogada Stefany Ovalles de la organización Center for Safety and Changue (CFSAC) quien además brindó otro dato aterrador a la audiencia formada por niños entre 14 y 17 años: “En el video pudimos ver a una adolescente rubia como de 15 años, pero las comunidades más afectadas por la trata son la de afroamericanos y latinos y el promedio de edad en que se trafica a menores es de 9 años a las niñas y 7 de los niños”.

Las reacciones cambiaron y durante unos segundos un pesado silencio inundó el auditorio de esta escuela que el jueves 11 se unió al Mes de la Concientización sobre la Trata de Personas que desde el 2007 se celebra en los Estados Unidos luego de que el Congreso designara al 11 de enero como el día clave de tan dolorosa efeméride.

La Asamblea Escolar para buscar concientizar sobre la trata de personas celebrada en Aerospace, fue promovida por el CEO de la empresa Goya (patrocinadora además de los videos educativos), Bob Unanue, quien explicó a El Diario de Nueva York que el esfuerzo denominado Goya Cares tiene la intención de ayudar “a jóvenes y niños no sólo en el asunto de la trata sino además en el de la salud mental”.

Detalló que Goya se ha unido a una coalición de organizaciones que son expertos en esos problemas y que la idea principal es educar y llevar la conciencia de lo real y actual y de los daños que provoca “ese mal”. Al referir que el tráfico humano ha provocado que la actual sea “la época de mayor esclavitud en la historia de la humanidad” Unanue explica que la trata de niños y personas en general, “es una industria que genera ganancias de cientos de millones de dólares al año, más que el narcotráfico y la venta de armas”, clarifica. “Hay mucho dinero detrás”, lamenta el funcionario de Goya, quien insiste que una forma de vencer “esa oscuridad es trayendo la luz: amando y preocupándonos por los demás”.

Optimista, Bob Unanue tiene la certeza de que “a través de la educación y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr”.

Nueva York, en el top five de estados con mayor trata

Liliana Rodríguez de la organización CFSAC lamenta que tras la pandemia del COVID los números que ilustran el tamaño de la trata hayan subido. “Se trafican casi 1.3 millones de niños al año” aclarando que esa cifra puede estar subestimada pues muchos casos ni siquiera se reportan.

“Nueva York se encuentra en es el top five de los estados donde más se trafica” aclara y al buscar las razones para que eso suceda, destaca el que sea “un estado, una ciudad muy bien conectada por vías rápidas y rutas que favorece el trabajo de quienes trafican que de ese modo pueden conectar con lugares como New Jersey, Pensilvania”, o los estados de la Nueva Inglaterra.

Rodríguez asegura que, aunque hay sectores más vulnerables a caer en las redes de trata como son “las personas de color, las comunidades LGBTQ, los jóvenes que huyen de familias disfuncionales o quienes viven en orfanatos”, afirma que la trata está en todos lados y no afecta sólo a personas o barrios específicos, “sino que golpea a gente de cualquier raza o estatus social”.

Por eso uno de los puntos en el que más insistieron los ponentes en la asamblea de este jueves es que la comunidad y los jóvenes deben saber que hay ayuda, hay recursos, y que el trabajo que hacen instituciones como Center for Safety and Changue, funciona, por lo que no nadie debe dudar si es que requieren alguna clase de auxilio. “El tráfico humano se convierte en un trauma que afecta la salud, primero de las víctimas, pero luego de las familias y de la comunidad” culmina Rodríguez.

Stefany Ovalle apuntala que el problema de las denuncias es vital pues ilustra que una de las estrategias usadas por los traficantes es la de orillar a las víctimas, ya sea con amenazas o coerción, a que no denuncien. Invita a que, si alguien ve algo sospechoso, debe decirlo “y no tiene que ir directo con la policía si tiene miedo por ser indocumentado pues que hay instituciones con recursos disponibles que pueden ayudar a cualquiera” sin importar su condición.

Unanue, el CEO de Goya, aclara que Estados Unidos es el mayor consumidor de intercambios sexuales en el mundo y la latina la raza más afectada por los mismos. Bajo ese entendido aclara que “se deben de enfocar los esfuerzos en alertar y educar a las comunidades afroamericanas, hispanas y latinas” y es por eso de su visita al Bronx. Recuerda que al tener Estados Unidos la mayor cantidad de latinos después de México “como hermanos tenemos la obligación de ayudarnos y cuidarnos”.

Romper el Silencio

Cuando tenía nueve años María Trusa fue obligada por su padre a tener relaciones sexuales con un amigo de él en su natal República Dominicana. Después del viacrucis que le tocó vivir, viajó a los Estados Unidos para convertirse en profesional de la salud y desde el 2020 dirige la organización sin ánimo de lucro, Yo Digo No Más, que busca sensibilizar a la comunidad latina sobre la violencia sexual, ayuda a sobrevivientes a romper el ciclo de abuso y proporciona servicios de salud mental e información sobre el trauma a sobrevivientes y familias.

Presente también en la Asamblea, Trusa es tajante al asegurar que “romper el silencio” es la vacuna más grande para acabar con la pandemia del abuso y el tráfico sexual.

“Cuando yo era niña mi madre me decía ´tú te callas´ y de ese modo te quitan la voz”, dijo Trusa a El Diario. “Esas normas sociales son las que hay que comenzar a romper, pues no sólo no alimentan a la familia, sino que destruyen a los individuos”.

Por esa razón ella se mueve bajo el lema “educar es prevenir” y cada que la invitan acude a estos eventos, al oír su historia es probable que alguien pueda considerar: “ah, esto me está pasando a mí o a mi amigo”. Luego de que el 93 por ciento del abuso sexual infantil inicia en la casa con algún familiar o conocido, sea el tío, el abuelo, la mamá, el padre, los hermanos o la tía, Trusa cree que convertir a las escuelas en lugares donde haya un ambiente de confianza y se pueda denunciar, es de vital importancia.

Durante la exposición que ofrecieron Stefany Ovalle y Leslie Rodríguez se alertó también a los estudiantes de que, si bien el abuso puede iniciar en la casa o en un entorno cercano, también puede “suceder en cualquier lado: En una plaza comercial o en las redes sociales”.

Ahora que todos tenemos celular “y guardamos ahí mucha información fotografías o datos personales, debemos considerar eso como algo valioso, pero también bastante peligroso”, alertaron al recomendar cuidar sus datos y seguridad.

El video mostrado por Goya Cares se intercala en todo momento con alertas y el teléfono 1-888-373-7888 línea directa de trata de niños, niñas y adolescentes.

Datos de la trata