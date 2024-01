“Ambos queremos”: Pitbull Cruz revela al responsable de evitar su combate contra Ryan García

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz aseguró en unas recientes declaraciones que finalmente llegó a un acuerdo con Ryan García para poder protagonizar un combate entre ambos que ya tendría todos los detalles monetarios y logísticos destinados para poder realizarlo lo antes posible; a pesar de esto afirmó que existe una persona que se ha encargado de interferir en esta pelea para que se concrete.

De acuerdo con la información suministrada por el pugilista azteca a través de un video difundido en sus redes sociales, Pitbull Cruz denunció que Lupe Valencia, asesora de Ryan García, se ha convertido en la única persona vinculada a ambos peleadores que está frustrando el acuerdo para que no suban al cuadrilátero en los próximos meses.

“La intención de grabar este video es para aclarar que para mi próximo enfrentamiento para el mes de abril, me gustaría enfrentar a Ryan García. Recalcar que, tanto Ryan como yo, queremos la pelea; nuestros managers están de acuerdo y nuestros promotores también están de acuerdo. También están todos de acuerdo que se lleve a cabo esta gran pelea”, expresó el peleador mexicano.

Este hecho ha generado una polémica concerniente al combate que podrían tener Pitbull Cruz y Ryan García debido a que esta única persona sería la responsable de que no se haya firmado el acuerdo para poder enfrentarse y así probar cuál de los dos es mejor en la actualidad.

“La única razón para que no se dé esta pelea y que no se cierren las negociaciones, se debe a Lupe Valencia, que no está de acuerdo para que se lleve a cabo”, agregó el boxeador en sus declaraciones.

“Tanto Ryan como yo, estamos listos y estamos enfocados para la pelea. La razón por la que Guadalupe Valencia no quiere esta pelea es porque no tiene la confianza en su peleador y está buscando una pelea fácil como las que siempre le han puesto a él. Yo estoy aquí para darle problemas a su carrera y demostrarles que Isaac “Pitbull” Cruz está más que listo para ganarle arriba del ring”, concluyó Isaac Cruz en el video.

Es importante resaltar que en una entrevista previa ofrecida por el mexicano a ESPN Knockout, Cruz consideró que una pelea contra él era mucho más atractiva que enfrentar a Rolando Romero, debido a que posee una mayor popularidad al momento de subir al ring.

“Creo que llegó el momento perfecto para que Ryan deje de esconderse detrás de las redes sociales y se ponga los guantes. Estoy listo para pelear con él en abril o cuando diga, porque ni yo ni mi equipo, y creo que ni su promotora, tienen duda de que una pelea conmigo es más grande y atractiva que la pelea que dicen con Rolando Romero”, dijo Cruz.

