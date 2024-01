Osmel Sousa, ¿el juez implacable en la competencia ‘En Hoy Día Bailamos’?

Luego de su éxito en ‘La Casa de los Famosos 3’, Osmel Sousa regresa a Telemundo para participar como juez en la competencia ‘En Hoy Día Bailamos’, una nueva oportunidad para que el público pueda seguir disfrutando de la efervescente personalidad del ‘Zar de la Belleza’.

El experto en belleza acompañará a Aylín Mujica y a Toni Costa en el elenco de jurados que estará encargado de evaluar a los siete famosos y sus parejas en la pista.

A pocos días del lanzamiento de esta competencia, que empezará el 29 de enero, el expresidente del Miss Venezuela contó cómo se siente por este reto y cuáles son las expectativas que tiene.

Al inicio del programa, Osmel Sousa dijo que le gustaría ver participar a Chiky Bombom, porque considera que tiene mucha chispa latina que haría vibrar al público.

Osmel Sousa regresa a Telemundo

“Ay, Osmel, pero no se puede”, le dijo la conductora dominicana.

Carlos Adyan, por su parte, le preguntó al experto en misses qué va a evaluar de los participantes y dijo: “Yo no soy un bailarín, yo no sé bailar, pero yo lo que busco es que los movimientos, la coreografía y todo lo que hagan, me haga querer bailar”.

Además de esto, indicó que sus compañeros en el jurado dicen que bailan, pero él nunca los ha visto en acción. “Yo, si me pongo a hacer un movimientico, sé que lo voy a hacer perfecto. Yo sé cómo quedar bien, no voy a quedar en ridículo, pues prepararé algo importante”, aseguró.

Desde ya el ‘Zar de la Belleza’ está preparando sus outfits para cada una de las transmisiones del programa y, aunque no quiso dar muchos detalles, sí confirmó que la ropa que usará no será sencilla, algo nada sorpresivo, debido al estilo que durante años ha mostrado.

Esta nueva competencia de baile viene a dar nuevos aires al programa ‘Hoy Día’, que ha intentado destronar al show de ‘Despierta América’, que transmite Univision, la cadena de la competencia, pero le ha sido cuesta arriba.

Sigue leyendo: