Publican video del momento exacto en el que Paola Suárez salta de un balcón tras pleito con su novio

La influencer Paola Suárez, conocida por pertenecer al grupo de youtubers de Las Perdidas, en el que está Wendy Guevara, saltó del balcón de su casa, a la parte trasera de su camioneta, luego de un conflicto que tuvo con su novio José de Jesús la agredió.

En las redes sociales publicaron las imágenes en las que se ve a la youtuber caer sobre su vehículo para luego intentar atrapar a su pareja, quien esta semana le pidió matrimonio.

Según la versión, la creadora de contenido tomó esta decisión porque su pareja le había robado un dinero, de acuerdo con las declaraciones que han hecho sus amigas.

Wendy Guevara fue una de las que habló de esta situación: “Hay unos videos en los que Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero”.

comienzan a salir los videos de Paola Suárez. acá se ve como se aventó del balcón a su camioneta para alcanzar al ex que se llevaba dinero. pic.twitter.com/Ye3WNRv0OA — E R I C K (@eri_ggc) January 12, 2024

¿Cómo avanza Paola Suárez en su recuperación?

La joven hizo una publicación en su cuenta en Instagram en la que habló de cómo se siente luego de la agresión de la que asegura fue víctima.

“Soy su amiga Paolita Suárez, pues vean cómo estoy, hoy es viernes 12 de enero, y pues me voy despertando, pensé que todo esto era un sueño, pero sí, sí está pasando, traigo aquí una félula porque me acomodaron la nariz, la traía un poco desviada, voy a durar 10 días así”, dijo.

Luego habló de su ojo, el cual recibió uno de los mayores impactos: “Traigo como pura sangre molida, así traigo el ojo el día de hoy, tengo muchos golpes en la cabeza, me mareo de repente cuando me paro, espero esto pase rápido porque no sé, me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé ya ni qué pensar, solamente quiero que termine ya porque me siento muy mal”.

Paola Suárez, influencer mexicana. Foto: Captura de pantalla. Crédito: Cortesía

¿Qué dijo el novio de la Perdida?

Poco después de que se conoció este hecho, José de Jesús habló de lo ocurrido y dijo que él no fue el responsable.

“Los dos estábamos drogados y cuando ella me está volcando, yo la aventé y se cayó y al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en su cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, dijo en una entrevista con Daniel Macías, para la página León Tok.