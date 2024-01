Sofía Vergara cuenta todo lo que vivió para interpretar a ‘Griselda’, lo nuevo de Netflix

Sofía Vergara habló del proceso que atravesó para interpretar a Griselda Blanco en la serie de Netflix, puesto a que fue un desafío muy grande para ella. La actriz reveló que tuvo que aprender varios métodos y habilidades relacionados con el mundo del narcotráfico para poder darle vida al personaje de manera convincente.

La actriz mencionó que tuvo que prepararse para disparar armas de fuego, a manejar carros agresivamente y a hablar en un tono más rudo y fuerte. La también empresaria dijo que todo esto fue necesario para poder entender y retratar adecuadamente a Blanco, quien era conocida por su personalidad fuerte y su papel en el mundo de las drogas.

“A mis cincuenta años he tenido que aprender a fumar y a meterme coca“, dijo en ‘El Hormiguero’.

Sofía Vergara dándole vida a su personaje de ‘Griselda’ en su nueva serie. / Foto: Netflix – Mezcalent.

“Es un personaje muy violento y una de las cosas que me sorprendió, porque no estaba acostumbrada, es que me llevaba a casa toda esa tensión. Tenía que estar fumando todo el rato, metiéndome coca y disparando. No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también”, mencionó durante la entrevista.

A pesar de la dificultad de los métodos de preparación, Vergara no perdió la oportunidad de agradecer por interpretar a un personaje tan icónico en la historia del narcotráfico. La colombiana espera que la serie pueda mostrar un retrato completo y realista de la vida de Griselda y su impacto en el mundo del crimen organizado.

Sofía Vergara reveló todos los proceso por los que tuvo que pasar en la serie. / Foto: Netflix – Mezcalent.

“Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico. Nada más empezar la jornada, tenía 3 horas de maquillaje para la caracterización del personaje y una hora más al finalizar para quitármelo todo”, manifestó Sofía.

La nueva serie de Sofía Vergara, ‘Griselda’, es una producción basada en hechos reales que narra la historia de la famosa narcotraficante. Con una variedad de capítulos, promete ser emocionante y mostrar los aspectos más oscuros del mundo de la droga en Colombia. Su estreno será el jueves 25 de enero en Netflix.

