Jamie Carragher: “¿Qué ha ganado el Real Madrid este año? La Liga de España es un chiste”

El exjugador del Liverpool y la selección inglesa Jamie Carragher lanzó un fuerte dardo a La Liga de España, al Real Madrid y al brasileño Vinícius Jr., cuestionando los logros de éste último durante 2023 en una liga a la que calificó como “un chiste”.

Las controversiales declaraciones del ex Liverpool surgieron en medio de un acalorado debate entre Carragher y el histórico jugador inglés del Manchester United Gary Neville (ambos comentaristas de la cadena británica Sky Sports) sobre el once del año 2023 de la empresa de videojuegos EA Sports y sobre la elección del mejor futbolista para desempeñarse en el costado derecho.

Jamie Carragher propuso incluir el nombre del argentino Leo Messi, argumentando que el jugador del Inter Miami debería estar en el frente de ataque debido a que “es el ganador del Balón de Oro, es el mejor. Conquistó el Mundial con Argentina, hizo goles increíbles…”.

No obstante, Gary Neville no compartió la aparición de Messi y propuso al brasileño Vinícius Jr. como su candidato: “Estamos escogiendo el equipo de 2023, no de 2022. Este año ha sido eliminado con el PSG en Champions, después jugó en Miami. Mi apuesta es Vinícius (…) Ha sido sensacional con el Real Madrid. Todos queremos a Messi, pero no podemos elegirlo por lo que hizo en 2023”, comentó el ex United.

“¿Vinícius? Lo que hizo fue en el Real Madrid jugando en una liga de chiste. ¿Qué ganó el Real Madrid? ¡No ganó ni LaLiga!”, respondió Carragher a Neville. Cabe destacar que en 2023, el carioca convirtió 17 anotaciones y proporcionó 19 asistencias.

Finalmente la decisión fue incluir a “Vini” en un tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé del PSG y Erling Haaland del Manchester City.

Igualmente, el once de ambos quedó de la siguiente forma: Alisson Becker del Liverpool en el arco, una línea de cuatro con el lateral derecho de los ‘Reds’ Trent Alexander Arnold, los zagueros Kim Min-jae del Bayern Múnich y Rubén Días de los ‘citizens’ y el lateral izquierdo Federico Dimarco del Inter de Milán, y tres en el medio con Jude Bellingham del Real Madrid, Bernardo Silva y Rodri del City, además de los tres nombres mencionados anteriormente en la delantera.

