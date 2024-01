Jerry Krause fue abucheado en homenaje a los Chicago Bulls de los 90 y su viuda se fue en llanto

Un bochornoso momento se vivió la noche de este viernes en el United Center de Chicago durante un reconocimiento a las figuras históricas de los Chicago Bulls, especialmente al equipo de la década liderado por Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman en el tabloncillo, así como figuras como el gerente general de esa época Jerry Krause.

El homenaje se celebró este viernes en la promoción inaugural del “Ring of Honor”, una ceremonia planeada para realizarse cada dos años. En el evento se reconoció a importantes nombres de los Bulls como Phil Jackson, Jerry Sloan, Toni Kukoc, Tex Winter, así como al legendario equipo de la temporada 1995-1996.

El evento estuvo lamentablemente marcado por los abucheos a Jerry Krause, el gerente general encargado de crear el equipo que llevaría a la gloria a la franquicia de Chicago y que falleció en 2017, así como las notables ausencias de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.

Al anunciarse el nombre de Krause, quien arrastra una mala reputación ya que se lo acusa de haber roto a aquel equipo, el público asistente al United Center comenzó a abuchear mientras las cámaras enfocaban a su viuda Thelma, deshecha en lágrimas al escuchar la reacción de los aficionados.

La celebración se realizó durante el medio tiempo del partido entre los Golden State Warriors y los Chicago Bulls, encuentro que se llevaron los de San Francisco con marcador de 131-140, liderados por Klay Thompson (30 puntos), Stephen Curry (27 puntos) y Jonathan Kuminga (24 puntos).

Por su parte, los Bulls contaron con DeMar DeRozan, quien aportó 39 puntos, y Zach LaVine y Coby White, ambos con 25 puntos.

Ante este suceso, Michael Reinsdorf, director ejecutivo de los Chicago Bulls, emitió un comunicado en defensa de la memorida de Krause: “Su legado se merece ser celebrado y respetado. Nos sentimos increíblemente honrados de tener a Thelma esta noche para reconocer a Jerry”, afirmó.

Por su parte, Steve Kerr, entrenador de los Warriors pero integrante de aquellos Bulls, aseguró que los abucheos fueron lamentables.

“Estoy roto por Thelma y la familia Krause. ¿En qué estamos pensando? No lo puedo creer. Ya estés de acuerdo o no con él, con lo que hizo, estábamos aquí para celebrar. Jerry hizo un gran trabajo reuniendo a aquel equipo. Esta noche iba de recordar la felicidad que ese equipo proporcionó a la ciudad, por lo que esa gente que abucheó debería estar abochornada”, sentenció el entrenador.

Jordan no estuvo presente

Una de las principales figuras históricas del equipo, como lo es Michael Jordan, no estuvo presente en el evento de reconocimiento, pero envió un video de agradecimiento que fue reproducido en medio de la ceremonia.

“Quiero dar las gracias a Jerr Reinsdorf y Michael Reinsdorf por iniciar el Anillo de Honor. Quiero felicitar a todos los demás galardonados. Me da mucha pena no poder estar allí esta noche, pero no quiero que eso impida la diversión que van a tener. Y creanme, estoy muy agradecido y me siento muy honrado. A los fans, me han apoyado desde que pisé Chicago. E incluso hoy, veo muchos fans de Chicago por todas partes. Así que creo que hemos dejado una huella y hemos cambiado lo que Chicago representa en términos de campeones”, comenzó su relato.

“Cada vez que miren a las vigas, quiero que recuerden dónde estuvimos y dónde estamos. Y siempre seremos campeones. Así que gracias a los fans. Una vez más, quiero agradecer a Jerry Reinsdorf y Michael Reinsdorf por hacer esto y felicitar a los otros galardonados. Lamento no poder estar allí, pero siempre seré un Chicago Bull y quiero que les siga yendo bien. Me gustaría ver otras banderas en las vigas, y espero que la ciudad pueda estar siempre orgullosa de los Chicago Bulls. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche”, concluyó el 23.

Sigue leyendo:

–Jalen Brunson de los New York Knicks premiado como Jugador de la Semana en la Conferencia Este

–El serbio Nikola Jokić desea que “nadie lo conozca” luego de terminar su carrera en la NBA

–Mexicano Jaime Jáquez Jr. sería candidato a integrar la competencia de clavadas del All-Star