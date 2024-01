Karim Benzema fue apartado del Al-Ittihad tras no presentarse en los entrenamientos de pretemporada

El delantero francés, Karim Benzema, no se presentó al comienzo de la pretemporada del Al Ittihad, así que su entrenador, Marcelo Gallardo, le ha excluido del ‘stage’ que el equipo está preparando en los Emiratos Árabes

Gallardo está teniendo un inicio difícil al frente del conjunto de Arabia del que Benzema es hasta ahora capitán, ha decidido no tener distinciones con él y que no viaje al stage de pretemporada.

Según medios saudíes, el ex del Real Madrid ya se ausentó a varios entrenos antes de finalizar 2023, algo que a Gallardo no le hizo ninguna gracia, ya que no eran ausencias justificadas.

Y como dichas faltas no son justificadas, Benzema no está en la lista de convocados para el mini stage en Emiratos.

Karim Benzema fue acusado de tener vínculos con el terrorismo. Crédito: AFP / Getty Images

Los problemas de Benzema vienen de atrás. Cinco meses después de su llegada, Karim no ha logrado cumplir con las expectativas que despertó entre los seguidores saudíes su fichaje y las fuertes críticas se sucedieron tras el partido ante el Al Nassr de Cristiano en casa el pasado día 26 de diciembre. Sin goles de Benzema y con dos de ‘Cris’.

El periplo de Benzema en Oriente Medio comenzó en verano del año pasado, cuando terminó su etapa como ‘merengue’ para protagonizar uno de tantos traspasos de la fuga de estrellas que se dio rumbo a un campeonato que, ahora, está en tela de juicio.

La prensa británica ya ha filtrado que tanto Jordan Henderson como Roberto Firmino, ambos con pasado en el Liverpool, se arrepienten de haber dejado Europa.

El rendimiento del equipo está siendo muy pobre, ya que son vigentes campeones y actualmente están en séptima posición, a 25 puntos del líder, el Al Hilal de Neymar y Malcom entre otros.

